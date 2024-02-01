5 أعراض صحية تنذر بتكاثر عث الغبار في فراشك

يتواجد عث الغبار في معظم المنازل، وهو من الآفات الصغيرة، التي تشبه بشكلها الحشرات إلا أنها لا ترى بالعين المجردة. وتتغذى هذه الكائنات الصغيرة على الجلد الميت، وتتكاثر في البيئات الدافئة والرطبة كسريرك مثلا.

وبحسب الخبراء يمكن لعث الغبار أن يتسلل إلى غرفة نومك ويتكاثر في سريرك بسرعة؛ ما قد يسبب لك أعراضا صحية مزعجة.

ومن أبرز الأعراض التي قد تظهر على جسمك في حال تسلل عثّ الغبار إلى فراشك:

سعال جاف

إذا كنت تستيقظ وأنت تعاني من ألم في الحلق وسعال جاف، فهذا مؤشر قوي على أن سريرك مليء بعث الغبار.

حكة

العارض الرئيس لعثّ الغبار هو حكة الجلد خاصة، وأن هذه الحشرات الصغيرة تتغذى على الجلد الميت.

صعوبة في التنفس

يمكن أن يسبب عث الغبار حساسية قد تؤدي لشعورك بضيق في صدرك؛ ما يجعل تنفسك أصعب خلال الليل.

عيون حمراء

يسبب عثّ الغبار أعراضا شبيهة بالأنفلونزا، فقد تجعل عينيك تدمع وتصيبها الحكة والاحمرار.

النوم المتقطع

يمكن أن يؤدي وجود عثّ الغبار إلى إفساد نومك، إذ من المحتمل أن تستيقظ بسبب صعوبات في التنفس أو حكة لا يمكن السيطرة عليها.

وفي حال عانيت من الأعراض السابقة، ينصحك الخبراء بغسل مفارش السرير والوسائد على درجة حرارة 60 مئوية، ونفض مرتبتك باستمرار أو تعريضها للبخار، منعا لفرص تكاثرها.