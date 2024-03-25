السيارات المتصلة بالإنترنت تثير مخاوف بشأن الخصوصية

تشهد صناعة السيارات تحولًا سريعًا نحو السيارات المتصلة بالإنترنت، ما يثير مخاوف كبيرة بين المدافعين عن الخصوصية فيما يتعلق بحماية بيانات المستهلك.

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة cnbc التلفزيونية الأمريكية، أنه من المتوقع وبحلول عام 2030، ستتمتع أكثر من 95% من سيارات الركاب المباعة باتصال مدمج بالإنترنت.

وفي حين أن هذا التقدم التكنولوجي يعد بميزات أمان محسنة وقدرات الصيانة التنبؤية، إلا أنه يفتح أيضًا طرقًا لجمع البيانات الشخصية الحساسة ومشاركتها وربما تحقيق الدخل منها، إذ تشير تقديرات شركة الاستشارات الإستراتيجية "ماكينزي" إلى أن تسييل بيانات السيارات يمكن أن يولد إيرادات سنوية تتراوح بين 250 مليار دولار إلى 400 مليار دولار للاعبين في الصناعة بحلول عام 2030، ما يسلط الضوء على الطبيعة المربحة للخدمات التي تعتمد على البيانات.

ومع ذلك، فإن الحالات الأخيرة التي قامت فيها شركات تصنيع السيارات ببيع بيانات السائق لشركات التأمين أثارت مخاوف بين المدافعين عن الخصوصية على الإنترنت.

وقد ذهب أحد التحليلات إلى حد وصف السيارات المتصلة بالإنترنت بأنها "أسوأ فئة من المنتجات" من حيث حماية الخصوصية.