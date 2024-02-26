سيارات رياضية مصغرة بعشرات آلاف الدولارات (فيديو)

تتخصص شركة "أمالغام" Amalgam، ومقرها المملكة المتحدة، في صناعة نماذج مصغرة من السيارات الرياضية الشهيرة ابتداء من شكلها الخارجي، وصولا إلى أصغر عناصرها بسعر قد يراه البعض "باهظًا".

وتأسست شركة "أملغام" عام 1995 في مدينة بريستول، واكتسبت شهرتها في بناء نسخ طبق الأصل من السيارات الأكثر تفضيلاً في العالم.

ومن خلال الحفاظ على علاقات وثيقة مع كبار الشركات المصنعة مثل "فيراري"ن أو "لامبورغيني"، أو "أستون مارتن"، تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى بيانات CAD الأصلية، والرسومات الهندسية للمركبات التي تحاكيها، بالإضافة إلى رموز الطلاء وعينات الألوان الخاصة بها.

وتستخدم الشركة أيضًا صورًا عالية الدقة ومسحًا رقميًّا لإعادة إنشاء كل مركبة بشكل مثالي، وتستغرق كل واحدة من النسخ المتماثلة بمقياس 1:8 للشركة، ما بين 250 إلى 450 ساعة من العمل المضني لإكمالها، ومن هنا تأتي الأسعار الباهظة التي يمكن أن تصل إلى 30 ألف دولار، اعتمادًا على الطراز.

سيارة جديدة

وأعلنت الشركة مؤخرًا أنها ستضيف سيارة Lamborghini Countach LP400 الشهيرة، وسيارة Lamborghini Revuelto القادمة إلى مجموعتها الرائعة المكونة من نسخ متماثلة 1:8.

وسيتم إنتاج الطراز الأول في سلسلة مكونة من 199 وحدة، ستحتوي على جميع العناصر الأصغر للسيارة الأصلية، بما في ذلك الأبواب المقصية الوظيفية، والمصابيح الأمامية المنبثقة، بالإضافة إلى نسخة طبق الأصل رائعة من السيارة، حيث يمكن أن يبلغ سعرها نحو 19 ألف دولار أمريكي.