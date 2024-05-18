للمرة الثانية.. إرجاء إطلاق رحلة كبسولة "ستارلاينر" إلى الفضاء

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" وشركة بوينغ عن إرجاء إطلاق كبسولة طاقم "ستارلاينر" التابعة لشركة بوينغ مرة أخرى أمس الجمعة.

ووفق ما نقلت "رويترز"، فإن هذا الإرجاء الجديد يتيح لهما أربعة أيام أخرى لتقييم تسرب الهيليوم قبل محاولة إرسال أول رائدين على متن هذه المركبة إلى الفضاء.

وتم تأجيل إطلاق "ستارلاينر" من فلوريدا عدة مرات في شهر مايو أيار، وكان الإطلاق قد تأجل آخر مرة إلى 21 مايو أيار.

وبعيدا عن تسرب الهيليوم، كانت هناك مشكلة فنية تتعلق بصاروخ أطلس 5 الذي سيحمل الكبسولة وهو ما أدى إلى تأخير سابق. ويتأخر البرنامج عدة سنوات عن الموعد المحدد ويتجاوز الميزانية المخصصة له بأكثر من 1.5 مليار دولار.