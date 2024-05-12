جديد ناسا.. سكة حديد على سطح القمر

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن تمويل مشروع يهدف إلى تطوير أول خط سكة حديد عائم على سطح القمر، يعمل بتقنية الرفع المرن أو الطفو، باستخدام روبوتات مغناطيسية.

ويهدف المشروع نقل 100 طن من المواد على سطح القمر يوميًّا، على مسار قابل للطي، أشبه بمضمار السباق، يسير بسرعة 1.61 كيلومتر/ الساعة.

وقال د. إيثان شالر، مهندس الروبوتات في مختبر الدفع النفاث التابع لـ "ناسا"، ورئيس المشروع: "سيكون نظام النقل الآلي الدائم وطويل العمر أمرًا بالغ الأهمية للعمليات اليومية للقاعدة القمرية المستدامة التي من المقرر البدء في إنشائها عام 2030".