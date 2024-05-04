مع زيادة المنافسة وتراجع المبيعات.. ماذا يخبئ المستقبل لشركة أبل؟

تواجه شركة أبل تحديات كبيرة في ظل تراجع مبيعاتها والانتكاسات في مشروع السيارة ذاتية القيادة، وزيادة حدة المنافسة، في حين أعلنت الشركة عن انخفاض في الإيرادات الفصلية وصافي الدخل، ما يشير إلى حاجة الشركة في التجديد والتحديث.

وتناول تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" التحديات والفرص التي تواجهها شركة أبل والتي كانت ذات يوم الشركة الأكثر ابتكارا وقيمة في العالم، أثناء تنقلها في المشهد المتطور لصناعة التكنولوجيا.

ولمواجهة التحديات القائمة، من المتوقع أن يركز الرئيس التنفيذي للشركة "تيم كوك" على ميزات الذكاء الاصطناعي (AI) ويكشف النقاب عن ميزات جديدة لا بد منها في المنتجات القادمة، وخاصة أجهزة آيفون.

علاوة على ذلك، تأثر أداء شركة أبل في الصين، بحسب الصحيفة الأمريكية، حيث يتجه المستهلكون بشكل متزايد إلى العلامات التجارية المحلية مثل هواوي.

وفي الوقت نفسه، تواجه الشركة أيضًا تدقيقًا متزايدًا من الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، السوق رقم 2 من حيث الإيرادات، ودعوى قضائية ضد الاحتكار من وزارة العدل الأمريكية، التي تزعم أن شركة أبل إساءة استخدام قوتها السوقية.