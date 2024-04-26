هكذا دخلت شركة أبل رسميًا سباق الذكاء الاصطناعي

دخلت شركة أبل سباق الذكاء الاصطناعي من خلال نماذج اللغات الكبيرة الجديدة مفتوحة المصدر، المصممة للعمل على الأجهزة بدلاً من الخدمات السحابية.

وكما تواصل"Google وSamsung وMicrosoft" دفع جهودها من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة المحمولة، تتحرك شركة أبل للانضمام إلى الحفلة مع OpenELM، وهي عائلة جديدة من نماذج اللغات الكبيرة مفتوحة المصدر التي يمكن تشغيلها بالكامل على جهاز واحد بدلاً من الاضطرار إلى الاتصال بالخوادم السحابية.

وأصدرت أبل عائلة جديدة من نماذج اللغات الكبيرة، وجعلتها مفتوحة المصدر بالكامل وعرضتها على منصة الذكاء الاصطناعي الشهيرة Hugging Face للمطورين الآخرين للتحكم بها والتكيف معها؛ مما يمكّن الآخرين من المساهمة في OpenELM وتحسينه.

وبحسب أبل، يعد OpenELM بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما لا يفيد الشركة فحسب، بل يستفيد منه مشهد الذكاء الاصطناعي بأكمله.

ثمانية نماذج لغات