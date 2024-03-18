كيف يخترق الهاكرز الأجهزة عبر ملفات "PDF"؟

تستخدم الجهات الفاعلة في مجال التهديد ملفات "PDF" ملغومة لاستغلال نقاط الضعف في البرامج، مما يمكنها من تنفيذ تعليمات برمجية ضارة على النظام المستهدف.

ويمثل التهديد المتزايد للملفات الملغومة تحديًا هائلاً للأمن السيبراني، بحيث يستخدم المهاجمون أنواعًا عدة من ملفات "PDF"، كوسيلة لتوصيل البرامج الضارة وتجاوز أدوات الأمان التقليدية واختراق الأجهزة والشبكات بمجرد فتح الملف.

وتوفر ملفات "PDF" تنسيقًا شائعًا وموثوقًا، مما يجعلها وسيلة فعالة لتوصيل البرامج الضارة أو شن هجمات التصيد الاحتيالي، إلى قدرتها على تضمين النصوص وعناصر الوسائط المتعددة.

انتحال صفة حكومية

وفي حملة هجوم إلكتروني معقدة، تستهدف الجهات الفاعلة الخبيثة التي تنتحل صفة الوكالات الحكومية الأفراد في جميع أنحاء العالم، بحيث يقوم المهاجمون بتوزيع رسائل بريد إلكتروني تحتوي على مرفقات "PDF"، يتهمون فيها المستلمين زوراً بارتكاب مخالفات مرورية أو مخالفات قانونية أخرى.