شبكة 764‎ تستهدف الأطفال والمراهقين عبر الإنترنت

تستهدف القاصرين

وتحمل فصائل 764 أسماء متشابهة، وعادة ما تكون عبارة عن ترتيب من ثلاثة أو أربعة أرقام، أو كلمات شريرة في بعض الأحيان مكتوبة باستخدام شكل معدل من اللغة الإنجليزية يستبدل الحروف بالأرقام. وهي موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة.

وفي حين أنه من المستحيل تحديد مدى انتشار هذه المشكلة بالضبط، فإن الباحثين الذين حققوا في 764 لسنوات يقولون إنهم يقدرون عدد ضحايا مجموعات الابتزاز الجنسي بالمئات. من جهتهم يتباهى أعضاء 764 بأنهم تركوا آلاف الأطفال مصابين بصدمات نفسية.

وكما هو الحال في العديد من المجتمعات الأخرى عبر الإنترنت، النفوذ هو الهدف النهائي لـ 764، ولكي تكون في القمة، يجب أن تكون الشخص الأكثر رعبًا. لكن ما يمكن قوله من دون أدنى شك هو أن المجموعة موجودة، وأن سلطات إنفاذ القانون تأخذ الأمر على محمل الجد.

فعلى مدار العامين الماضيين، تم القبض على العديد من اللاعبين الرئيسيين في عالم الـ 764، وبدأت الشرطة في التعرف عليها كونها شبكة تستهدف الضحايا القاصرين عبر الإنترنت، واستدراجهم وإكراههم من خلال التهديدات والعنف والابتزاز للانخراط في سلوك مدمر، بما في ذلك تشويه الذات، فضلا عن أعمال العنف ضد الآخرين.

وفي الولايات المتحدة تم القبض على ما لا يقل عن خمسة أشخاص على صلة بالمجموعة، وترتبط جرائمهم جميعاً بإغراء القاصرين، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

تأثير كارثي على الأطفال

يشعر الكثير من الأطفال بانعدام الأمل وبالكثير من اليأس بسبب الضيق الذي تسببه لهم هذه المواقف؛ لذا من المهم جدًّا أن يعرفوا أنهم ليسوا وحدهم ويجب توفير المساعدة لهم. كذلك من المهم أن يعرف الأطفال والمراهقين أنه ممن قد يكونون قريبين من عمرهم لديهم القدرة على إيذائم وابتزازهم رقميًّا.

وفي الختام إذا تم استهدافكم أو إساءة معاملة أي شخص تعرفونه من قبل المبتزين جنسيًّا، فلديكم خيارات متعددة، من بينها التواصل مع أحد أفراد أسرتكم أو الإتصال بجهات إنفاذ القانون.