ثغرة أمنية جديدة في "أندرويد" تمنح المتسللين السيطرة على هاتفك

تجاوز أمان هاتفك

يتصل التهديد الأمني الجديد بجزء من نظام "أندرويد" الذي يسمح للتطبيقات بالتحدث مع بعضها البعض، وتمكين مشاركة الملفات.

ويُسمى هذا الجانب نظام "ContentProvider"، وهو السبب وراء إمكانية سيطرة أحد المتسللين على هاتفك.

وعلى الرغم من احتواء نظام أندرويد على إجراء أمني محدد يضمن عدم قدرة التطبيقات على إساءة استخدام هذه الميزة، ولكن يمكن استغلالها لتكون بالتأكيد مصدر قلق للمليارات من مستخدمي أندرويد.

وإذا تمكنت التطبيقات الضارة من تجاوز أمان هاتفك وبدت وكأنها تعمل كتطبيق شرعي، فمن المحتمل أن تكون الإصابة قد تسببت بالفعل في الأضرار التي نخشاها جميعًا، مثل: سرقة البيانات، وكلمات المرور، والصور، والفيديوهات، وغيرها من بياناتك الحساسة.