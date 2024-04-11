على غرار أبل.. العثور على هواتف أندرويد غير المتصلة بالإنترنت بات ممكنا

وتعمل شبكة Find My Device المحدثة عن طريق تحديد موقع الأجهزة القريبة منك باستخدام تقنية بلوتوث، وهو ما يشبه كيفية عمل شبكة Find My iPhone من أبل.

ومع ذلك، قد تكون شبكة غوغل أقوى بكثير، نظرًا لشعبية أجهزة أندرويد في جميع أنحاء العالم.

وتقول الشركة أيضًا إنه كلما زاد عدد الأجهزة القريبة من العنصر المفقود، أصبح من الأسهل عليك تحديد موقعه.

وتقول غوغل إنه بدءًا من شهر مايو، سيتمكن مستخدمو أندرويد من من تحديد موقع الأشياء مثل المفاتيح والمحافظ والأمتعة الموسومة بأجهزة تعقب بلوتوث تدعم شبكة Find My Device الجديدة.

وأشارت أيضًا إلى أن الشبكة الجديدة ستعمل قريبًا مع سماعات الرأس من علامات تجارية مثل JBL وSony مع تحديث البرنامج.

ماذا عن الخصوصية؟