على غرار أبل.. العثور على هواتف أندرويد غير المتصلة بالإنترنت بات ممكنا
بدأت شركة غوغل بطرح شبكة Find My Device الجديدة، والتي تتيح لمستخدمي أندرويد بتتبع الأجهزة المفقودة والعثور عليها حتى لو لم تكن متصلة بالإنترنت.
وهذه الشبكة متاحة حاليًا لأولئك الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لكن تقول غوغل إنها ستكون متاحة قريبًا على مستوى العالم. وتعمل هذه الشبكة مع الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 9 أو الإصدارات الأحدث.
طريقة العمل
وتعمل شبكة Find My Device المحدثة عن طريق تحديد موقع الأجهزة القريبة منك باستخدام تقنية بلوتوث، وهو ما يشبه كيفية عمل شبكة Find My iPhone من أبل.
ومع ذلك، قد تكون شبكة غوغل أقوى بكثير، نظرًا لشعبية أجهزة أندرويد في جميع أنحاء العالم.
وتقول الشركة أيضًا إنه كلما زاد عدد الأجهزة القريبة من العنصر المفقود، أصبح من الأسهل عليك تحديد موقعه.
وتقول غوغل إنه بدءًا من شهر مايو، سيتمكن مستخدمو أندرويد من من تحديد موقع الأشياء مثل المفاتيح والمحافظ والأمتعة الموسومة بأجهزة تعقب بلوتوث تدعم شبكة Find My Device الجديدة.
وأشارت أيضًا إلى أن الشبكة الجديدة ستعمل قريبًا مع سماعات الرأس من علامات تجارية مثل JBL وSony مع تحديث البرنامج.
ماذا عن الخصوصية؟
وعندما تختار أجهزة أندرويد المشاركة في الشبكة، يمكنها تحديد موقع العناصر المفقودة القريبة باستخدام بيانات الموقع المشفرة.
وتقول غوغل إن الموقع مشفر من طرف إلى طرف باستخدام مفتاح لا يمكن استخدامه إلا من قبل مالك علامة بلوتوث، أي صاحب الجهاز المفقود، وأنه لا تتم مشاركة أي معلومات حول أجهزة أندرويد القريبة التي ساهمت في بيانات الموقع مع مالك العنصر المفقود.
كما أنه إذا كنت في مكان ما بالقرب من عنوان منزلك، فلن يشارك جهاز أندرويد الخاص بك في الشبكة. ولمنع سوء الاستخدام من قبل الجهات الفاعلة في مجال التهديد، يبدو أيضًا أن عملاق التكنولوجيا قد حد من عدد المرات التي يمكن فيها لجهاز أندرويد اختبار موقع علامة بلوتوث، بالإضافة إلى عدد المرات التي يمكن فيها لمالك الجهاز المفقود أن يطلب موقعًا محدثًا.
بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن مستخدمو أندرويد أيضًا من اختيار ما إذا كانوا يريدون أن تساهم أجهزتهم في الشبكة، كما يمكنهم إلغاء الاشتراك في الشبكة بالكامل في أي وقت.