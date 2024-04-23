ميزة جديدة من أندرويد 15 لاستخدام الهاتف في السرير

ويتلخص هذا في أن بعض الهواتف يمكن أن تصبح خافتة بدرجة كافية لاستخدامها بشكل مريح في ظروف الإضاءة المنخفضة، بينما لا يمكن للهواتف الأخرى ذلك، على الأقل ليس تلقائيًا.

ولمراعاة هذا التفاوت، قدم أندرويد 12 ميزة موجودة ضمن الإعدادات في قائمة إمكانية الوصول تسمى "التعتيم الإضافي"، التي تعتم الشاشة بما يتجاوز الحد الأدنى لسطوع هاتفك.

تجدر الإشارة إلى أن السماح للسطوع التكيفي بأن يصبح أكثر سطوعًا من المعتاد سيكون أكثر ملاءمة من تمكين "التعتيم الإضافي يدويًا"؛ لأن هذا الخيار يحتاج إلى التشغيل والإيقاف يدويًا للحصول على أي تأثير. لذا، إذا قمت بتمكينه ليلاً لتقليل السطوع، فيجب أن تتذكر تعطيله بعد ذلك، وإلا قد تصبح الشاشة خافتة جدًا أثناء النهار.

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