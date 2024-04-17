أفضل 15 ميزة في أندرويد 14 عليك تجربتها
يركّز نظام تشغيل أندرويد 14 على التخصيص والخصوصية والأمان، كما يوفّر خيارات جديدة ومبتكرة، وتحسين جودة الصورة والخلفيات التي تُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي.
يجلب أندرويد 14 تغييرات كبيرة على مستوى التخصيص والأداء والخصوصية والأمان. وعندما تتعمّق أكثر، ستجد تعديلات رائعة وميزات مدروسة للارتقاء بهاتفك الذكي. وركّزت "غوغل" مع أندرويد 14 على تحسينات جودة الحياة، وتحسين العديد من عناصر واجهة المستخدم للأجهزة القابلة للطي.
فإذا تلقّى هاتفك الأندرويد تحديث أندرويد 14، فسنطلعك على أهم الميزات للحصول على أفضل النتائج منه.
تخصيص شاشة القفل:
على خطى شركة "أبل"، قدمت "غوغل" العديد من خيارات تخصيص شاشة القفل على أندرويد. فإذا ضغطت لفترة طويلة على شاشة قفل جهازك ستوجهك إلى قائمة الخلفية والنمط لإجراء التعديلات. يمكنك تغيير نمط الساعة واللون والحجم واختصارات الزاوية اليسرى واليمنى. يمكنك أيضًا مزامنة كل شيء مع سمة "Material You" بجهازك.
وميض الإشعار:
يمكن أن تكون ومضات الإشعارات مفيدة إذا كنت تسافر بشكل متكرّر في أماكن مزدحمة وتفوت التنبيهات الواردة بسبب البيئة الصاخبة. انتقل إلى الإعدادات، ثم الإشعارات، ثم إشعارات الفلاش، وشغّل مفتاحي تبديل فلاش الكاميرا وفلاش الشاشة. من الآن فصاعدًا، سيومض النظام ضوء الكاميرا أو الشاشة عندما تتلقّى تنبيهًا. يمكنك أيضًا تغيير لون فلاش الشاشة من اللون الأصفر إلى ظل آخر.
خطوط أكبر:
يعتبر هذا إعدادًا آخر لإمكانية الوصول يمكنك تجربته على جهازك الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 14. فلم تعد مقيدًا بقياس 130% في الإعدادات. يمكنك تغيير حجم النص إلى 200% من خلال الانتقال إلى الإعدادات، العرض، ثم حجم العرض والنص. وقدّمت "غوغل" أيضًا منحنًى جديدًا لتغيير حجم الخط لمنع ظهور مشكلات غير عادية في هذا الإعداد.
التأكيد التلقائي على إلغاء القفل:
يشدد أندرويد 14 على الخصوصية. فإذا كنت تستخدم رمز PIN لفتح قفل جهازك، يمكنك إيقاف تشغيل الرسوم المتحركة Animations أثناء إدخال رمز PIN. ويمكنك أيضًا إلغاء قفل الجهاز تلقائيًا إذا أدخلت رقم التعريف الشخصي الصحيح المكون من 6 أرقام أو أكثر دون الحاجة إلى الضغط على Enter. لتشغيل تعديلات الأمان هذه، انتقل إلى الإعدادات، ثم الأمان والخصوصية، ثم فتح الجهاز ثم إعدادات قفل الشاشة. يذكر أنه لا يتم تفعيل ميزة إلغاء القفل التلقائي إلا عند استخدام رقم تعريف شخصي مكوّن من 6 أرقام أو أعلى لهاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد.
تسجيل الشاشة لتطبيق واحد:
بعد التحديث إلى أندرويد 14، يمكنك أن تجعل تسجيل الشاشة يقتصر على تطبيق معيّن فقط. بذلك لن يعرض مقطعك المسجل عناصر واجهة المستخدم والإشعارات الواردة. وإذا بدّلت إلى تطبيق آخر أو إلى الشاشة الرئيسة أثناء التسجيل النشط، سيعرض المحتوى صفحة سوداء. وعند بدء تسجيل الشاشة، حدّد تطبيقًا واحدًا من القائمة المنسدلة.
خلفيات الرموز التعبيرية:
عندما تفتح قائمة خلفيات الشاشة على أندرويد 14، انتقل إلى ورشة عمل الرموز التعبيرية، وتحقق من الخيارات لإنشاء صورة تعبيرية ملفتة للنظر. وحدّد الرموز التعبيرية والأنماط والألوان المفضّلة لديك لإنشاء خلفية لجهازك. اضغط على "إلهامي" للتحقق من خلفيات الرموز التعبيرية الجاهزة للاستخدام التي يمكنك تطبيقها على جهازك.
سحب وإسقاط النص والصور بين التطبيقات:
هذه ميزة أخرى رائعة استعارها أندرويد 14 من نظام التشغيل iOS. ويمكنك الآن نسخ ولصق النصوص والصور بين التطبيقات. عندما تنسخ نصًّا أو صورة في أحد التطبيقات، أمسكها، وانتقل إلى تطبيق آخر، ثم ألصقها.
تعيين التفضيلات الإقليمية:
قدّم أندرويد 13 خيار اللغة لكل تطبيق. وبنَت "غوغل" التفضيلات الإقليمية عليها في أندرويد 14. وتتيح هذه الميزة المتخصصة للمسافرين ضبط التفضيلات الإقليمية. لتشغيلها، انتقل إلى الإعدادات، النظام، اللغات، التفضيلات الإقليمية، واسمح للتطبيقات بمعرفة تفضيلاتك الإقليمية حتى تتمكن من تخصيص تجربتك.
كاميرا هاتف أندرويد ككاميرا ويب:
إذا كان جهاز الكمبيوتر أو جهاز ماك يحتوي على كاميرا ويب أقل من المتوسط، استخدم الكاميرا الأساسية لهاتف أندرويد ككاميرا ويب أثناء مكالمات الفيديو. على عكس الآيفون، فهو لا يعمل لاسلكيًّا. فأنت تحتاج إلى توصيل هاتفك الأندرويد بجهاز كمبيوتر شخصي أو جهاز ماك عبر كابل وتحديد كاميرا الويب من قائمة تفضيلات USB. وبعد توصيل هاتفك الأندرويد، غيّر الكاميرا الافتراضية في تطبيقات مؤتمرات الفيديو.
أزواج التطبيقات:
تعد أزواج التطبيقات بمثابة وظيفة إضافية مدروسة للهواتف القابلة للطي العاملة بنظام أندرويد 14. ويمكنّك أندرويد 14 من فتح تطبيقين في عرض منقسم.
الحد من الوصول إلى الوسائط:
وهي ميزة مطلوبة بشدة من مجتمع أندرويد. بعد التحديث إلى أندرويد 14، يمكنك تقييد وصول التطبيقات إلى الوسائط. بذلك لم يعد بإمكان التطبيقات الوصول إلى مكتبة الوسائط بأكملها على هاتفك، ويمكنك تحديد صور ومقاطع فيديو محددة فقط.
وضع الإصلاح:
يعمل وضع الإصلاح على إنشاء بيئة آمنة أثناء إصلاح جهازك، فهو يحمي تطبيقاتك وبياناتك الشخصية، مثل ملفات الوسائط والرسائل وجهات الاتصال، من وصول الآخرين إليها. لتشغيل وضع الإصلاح، انتقل إلى الإعدادات، النظام، وضع الإصلاح.
التحقق من سنة تصنيع الهاتف:
هل تريد التحقق من سنة تصنيع هاتفك الأندرويد؟ باستخدام أندرويد 14، انتقل إلى الإعدادات، من بعدها حول الهواتف، واختر قائمة الطراز، وألق نظرة سريعة على سنة التصنيع. ويمكن أن يكون هذا مفيدًا عندما تريد التأكد من سنة التصنيع قبل شراء هاتف أندرويد مستعمل.
تحسينات البطارية:
يشتهر نظام التشغيل أندرويد باستنزاف البطارية بشكل هائل في الخلفية. ومع أندرويد 14، أجرت "غوغل" تعديلات لتحديد أولويات الخدمات، وهذا يعني أن التطبيقات التي تعمل في الخلفية لا يمكنها استخدام الطاقة الكاملة لهاتفك. الآن، لن ترى تطبيقات الخلفية تتصدر المخطط في قائمة البطارية.
حماية البيانات:
شدّدت "غوغل" القواعد الخاصة بمطوّري الطرف الثالث الذين يجمعون بياناتك. عندما تحصل شركة أخرى على تطبيق، أو تغير عاداتها في مشاركة البيانات، يرسل لك أندرويد 14 إشعارًا تحذيريًّا شهريًّا.