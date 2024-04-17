أفضل 15 ميزة في أندرويد 14 عليك تجربتها

يركّز نظام تشغيل أندرويد 14 على التخصيص والخصوصية والأمان، كما يوفّر خيارات جديدة ومبتكرة، وتحسين جودة الصورة والخلفيات التي تُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي.

يجلب أندرويد 14 تغييرات كبيرة على مستوى التخصيص والأداء والخصوصية والأمان. وعندما تتعمّق أكثر، ستجد تعديلات رائعة وميزات مدروسة للارتقاء بهاتفك الذكي. وركّزت "غوغل" مع أندرويد 14 على تحسينات جودة الحياة، وتحسين العديد من عناصر واجهة المستخدم للأجهزة القابلة للطي.

فإذا تلقّى هاتفك الأندرويد تحديث أندرويد 14، فسنطلعك على أهم الميزات للحصول على أفضل النتائج منه.

تخصيص شاشة القفل:

على خطى شركة "أبل"، قدمت "غوغل" العديد من خيارات تخصيص شاشة القفل على أندرويد. فإذا ضغطت لفترة طويلة على شاشة قفل جهازك ستوجهك إلى قائمة الخلفية والنمط لإجراء التعديلات. يمكنك تغيير نمط الساعة واللون والحجم واختصارات الزاوية اليسرى واليمنى. يمكنك أيضًا مزامنة كل شيء مع سمة "Material You" بجهازك.

وميض الإشعار:

يمكن أن تكون ومضات الإشعارات مفيدة إذا كنت تسافر بشكل متكرّر في أماكن مزدحمة وتفوت التنبيهات الواردة بسبب البيئة الصاخبة. انتقل إلى الإعدادات، ثم الإشعارات، ثم إشعارات الفلاش، وشغّل مفتاحي تبديل فلاش الكاميرا وفلاش الشاشة. من الآن فصاعدًا، سيومض النظام ضوء الكاميرا أو الشاشة عندما تتلقّى تنبيهًا. يمكنك أيضًا تغيير لون فلاش الشاشة من اللون الأصفر إلى ظل آخر.