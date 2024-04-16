5 طرق تعيد الحياة إلى هاتف أندرويد القديم
قطعت الهواتف الذكية شوطًا طويلًا، لكن لا يزال الهاتف الذي تم طرحه منذ عامين يتمتع بكفاءة كافية لإعادة استخدامه في طرق عدة، بدل رميه في درج الخزانة.
فهل أنت مستعد لترقية هاتفك الذكي إلى أحد أفضل هواتف أندرويد الجديدة، ولا تعرف ماذا تفعل بالهاتف القديم؟
حسنًا، هناك حل لهذه الأجهزة، لذلك، لا تتخلص من هاتفك الذكي القديم الآن.
وفيما يلي بعض أفضل الطرق لإعادة استخدام هواتف أندرويد القديمة لبث حياة جديدة فيها:
كاميرا متعددة الأغراض
إحدى النصائح الأكثر شيوعًا لإعادة استخدام هاتفك الذكي القديم هي تحويله إلى كاميرا.
على سبيل المثال، ستتيح لك بعض التطبيقات إعادة استخدام هاتفك الذكي القديم ككاميرا أمنية، وتمنحك ميزات مثل البث المباشر، بالإضافة إلى اكتشاف الحركة.
مشغل موسيقى مخصص
إحدى حالات الاستخدام الشخصية المفضلة لهاتف أندرويد القديم هي استخدامه مشغلًا مخصصًا للموسيقى والكتب الصوتية.
وبذلك، لن تكون مضطرًا إلى تخصيص مساحة تخزين ثمينة على هاتفك الرئيسي لتخزين قوائم التشغيل غير المتصلة بالإنترنت.
علاوة على ذلك، يعد الهاتف المخصص لتشغيل الموسيقى مناسبًا جدًا لتسليمه في الحفلات المنزلية، فبدلًا من إعارة هاتفك الرئيسي للضيوف، يستطيع الجميع الوصول إلى هاتفك الموسيقي لتبديل أفضل قوائم تشغيل Spotify أو عمليات البث الإذاعي، وهذا حل آمن ومريح بالتأكيد.
أداة مصادقة ثنائية مخصصة
تعد المصادقة الثنائية إحدى أكثر الطرق أمانًا للحفاظ على خدماتك عبر الإنترنت محمية من الوصول غير المرغوب فيه.
ولكن ما لم تستخدم أداة مصادقة تحتفظ بنسخة احتياطية عبر الإنترنت من رموزك، فإن النسخة الوحيدة من رموزك هي تلك الموجودة على هاتفك، فإذا فقدته أو انتهى بك الأمر إلى كسره، فلن يحالفك الحظ، لذلك، يمكنك استخدام هاتف احتياطي قديم كموثق ثانوي.
وحدة تحكم للألعاب
إحدى حالات الاستخدام المفضلة للهواتف الذكية القديمة هي استخدامها وحدةَ تحكم مخصصة للألعاب؛ إذ يمكن لأي هاتف تم تصنيعه في الأعوام القليلة الماضية ممارسة الألعاب بشكل مريح إذا كان قويًا بدرجة كافية.
إطار الصورة الرقمية
يمكن تحويل الهواتف والأجهزة اللوحية القديمة التي تعمل بنظام أندرويد إلى إطار صور رقمي، ويمكنك من خلال تطبيقات خاصة عرض صورك المفضلة، بما في ذلك القدرة على عرض التاريخ والوقت والطقس.
ومن السهل ضبط هذه التطبيقات ليتم تشغيلها عند بدء تشغيل هاتفك.