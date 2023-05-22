سلطان النيادي: ساعات ويجتمع العلمان الإماراتي والسعودي في الفضاء

قام رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، بتوجيه رسالة لطاقم بعثة Ax-2 المكونة من الرائدين السعوديين علي القرني وريانة برناوي.

وكتب النيادي في تغريدة على "تويتر": "متحمس لاستقبال الزملاء من طاقم Ax-2 بيجي ويتسون وجون شوفنر وعلي القرني وريانة برناوي، ساعات ونلتقي هنا".

وقال: "ساعات ويجتمع العلمان الإماراتي والسعودي جنبًا إلى جنب في الفضاء، تصلون بالسلامة وبالتوفيق إن شاء الله".