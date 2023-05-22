سلطان النيادي: ساعات ويجتمع العلمان الإماراتي والسعودي في الفضاء
قام رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، بتوجيه رسالة لطاقم بعثة Ax-2 المكونة من الرائدين السعوديين علي القرني وريانة برناوي.
وكتب النيادي في تغريدة على "تويتر": "متحمس لاستقبال الزملاء من طاقم Ax-2 بيجي ويتسون وجون شوفنر وعلي القرني وريانة برناوي، ساعات ونلتقي هنا".
وقال: "ساعات ويجتمع العلمان الإماراتي والسعودي جنبًا إلى جنب في الفضاء، تصلون بالسلامة وبالتوفيق إن شاء الله".
وبدأت المملكة العربية السعودية مهمة فضائية تاريخية بإرسال رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة "دراغون" الفضائية.
وانطلق رائدا الفضاء السعوديان القرني والبرناوي على متن الصاروخ "فالكون 9" الذي صنعته شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس" الأمريكية.