بمشاركة القرني والبرناوي.. السعودية تبدأ مهمة فضائية تاريخية
بدأت المملكة العربية السعودية مهمة فضائية تاريخية بإرسال رائدي الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة "دراغون" الفضائية.
وانطلق رائدا الفضاء السعوديان القرني والبرناوي على متن الصاروخ "فالكون 9" الذي صنعته شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس" الأمريكية.
ووصل الفريق، الذي يطير للفضاء في مهمة علمية رائدة، إلى مساره الصحيح نحو محطة الفضاء الدولية، بعدما تمت عملية انفصال كبسولة رواد الفضاء بشكل كامل.
وعادت قاعدة الصاروخ الذي حمل الرواد، إلى الأرض، وهبطت لأول مرة على اليابسة بدلاً من هبوطها في البحر سابقاً، حيث عادت مسرّعة الصاروخ "فالكون 9" إلى منطقة LZ1.
وبعد نجاح الانفصال اختبر رواد الفضاء انعدام الجاذبية في مقصورة المركبة "دراغون"، على أن يتم الالتحام بمحطة الفضاء الدولية في وقت لاحق بعد وصول الكبسولة.
وتتضمن الرحلة إجراء 14 تجربة علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، بحسب ما كشفت عنه "الهيئة السعودية للفضاء".