بمشاركة القرني والبرناوي.. السعودية تبدأ مهمة فضائية تاريخية

ووصل الفريق، الذي يطير للفضاء في مهمة علمية رائدة، إلى مساره الصحيح نحو محطة الفضاء الدولية، بعدما تمت عملية انفصال كبسولة رواد الفضاء بشكل كامل.

وعادت قاعدة الصاروخ الذي حمل الرواد، إلى الأرض، وهبطت لأول مرة على اليابسة بدلاً من هبوطها في البحر سابقاً، حيث عادت مسرّعة الصاروخ "فالكون 9" إلى منطقة LZ1.