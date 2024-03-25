تفتقر إلى ميزات الأمان.. احذروا شواحن الهواتف المقلدة؟
مع استمرار نمو سوق الهواتف الذكية العالمي، تتزايد أيضًا الحاجة إلى ملحقات لها، ويستخدم معظم الأشخاص أحيانًا ملحقات من ماركات أخرى أو مقلدة من دون التفكير في أنها قد تلحق الضرر بالجهاز.
مع العلم أنه في بعض الأحيان يكون هناك اختلاف بسيط بين المعدات المقلدة والأصلية يصعب اكتشافه.
وتُعد الشواحن من أبرز وأخطر هذه الأجهزة؛ إذ يمكن أن تشتعل وتشكل خطراً على المستخدم إذا كانت مقلدة.
وبينما تكلف أجهزة الشحن الأصلية ما بين 20 إلى 25 دولارًا للقطعة الواحدة، يمكن أن تكلف المنتجات المقلدة أقل من 5 دولارات.
لا تفي بمعايير السلامة
لم يتم تصميم المحولات المزيفة أو تصنيعها للوفاء بمعايير السلامة الصناعية، كما أنها تفتقر إلى ميزات الأمان اللازمة لحماية المستخدمين من مخاطر الصدمات والحرائق.
كما أن بعض أجهزة الشحن المقلدة لا تحتوي على عزل مناسب؛ ما قد يعرضها لارتفاع درجة الحرارة أو الحريق أو الصدمة الكهربائية.
وخلال السنوات القليلة الماضية، تم الإبلاغ عن العديد من الحوادث المتعلقة بالصدمة أو الصعق الكهربائي.
وتشمل المشكلات الشائعة المتعلقة بالشواحن المقلدة، المقابس المزيفة حيث تكون المسامير المعدنية مكشوفة، والعزل الأساسي الضعيف والمكونات الداخلية التي لا تتوافق مع لوحة المواصفات الخارجية للشاحن.
تلف هاتفك الذكي
إذا كانت الحرائق لا تقلقك، فماذا عن الضرر الذي يلحق بهاتفك الذكي؟ يمكن أن يحدث هذا بسهولة نسبية، ومن المرجح حدوثه أكثر من المشكلات الأخرى.
وقد تؤدي مشاكل الجودة في الشاحن إلى إتلاف هاتفك الذكي. وتأتي أجهزة الشحن الحقيقية مزودة بصمام داخلي يحترق في حال التحميل الزائد؛ ما يمنع تلف الهاتف الذكي أو حدوث حرائق.
لذا، فإن محاولة توفير المال عن طريق الحصول على شاحن مقلد قد يؤدي في النهاية إلى تلف الهاتف الذكي.
اكتشاف التقليد
في حين أن بعض الشواحن المقلدة يمكن أن تشبه المنتج الأصلي إلى حد كبير، إلا أنه هناك غالبًا مؤشرات يمكن للمستهلكين استخدامها لاكتشاف المنتجات المزيفة.
من بينها على سبيل المثال أن الشاحن الأصلي يتكون من منتجين، محول طاقة للحائط، بالإضافة إلى كابل لتوصيله بهاتفك، بينما المقلد ممكن أن يكون قطعة واحدة.
كذلك، يدل عدم وجود علامة تصديق مثل علامة UL بين الدبوسين السفليين على الجانب السفلي من الشاحن على أنه مقلد.
وعلى الرغم من أنه يمكن تزوير هذه العلامة بسهولة، ولكن لا يزال هناك فرق.
على سبيل المثال، النص الموجود على شاحن آيفون المقلد يكون باللون الرمادي الداكن، على عكس اللون الرمادي الفاتح الموجود على الشواحن الحقيقية، وإبحث أيضًا عن الأخطاء الإملائية.
كذلك، تحقق من علامة السلامة CE وابحث عن اسم العلامة التجارية للشركة المصنعة أو شعارها وطرازها ورقم التعريف. ولكن احذر؛ إذ أصبحت المنتجات المزيفة أكثر تعقيدًا.
وإذا وضعت الشاحن على يدك، ستشعر أن أجهزة الشحن الشرعية تزن أكثر من نظيراتها المزيفة بسبب ارتفاع عدد المكونات بداخلها.
على سبيل المثال يحتوي شاحن أبل الأصلي على أكثر من 60 مكونًا فرديًا، بينما يحتوي الشاحن المزيف على 25 مكونًا فقط في المتوسط.
وفي بعض الشواحن المقلدة قد يكون مقبس USB مقلوبًا.
في السياق عينه، يأتي الشاحن الأصلي مع العديد من التعليمات الأساسية حول السلامة الكهربائية وتوجيهات حول كيفية استخدامها بأمان. إذا كان أي منها مفقودًا، فمن المحتمل أنك تتعامل مع جهاز مقلد.
وستكون للدبابيس الموجودة على الشاحن الحقيقي لمسة نهائية غير لامعة، مع لون ثابت ومظهر مربع موحد، بينما يعتبر اللمعان أو المخالفات في الحجم أو الشكل من العلامات المحتملة لمنتج مقلد.
وتبقى أفضل طريقة لضمان حصولك على شاحن أصلي هو شراؤه من تاجر حسن السمعة.
وعلى الرغم من أنه قد ينتهي بك الأمر إلى دفع مبلغ أكبر قليلاً، ولكن ستضمن راحة البال عندما تعلم أن هاتفك سيكون آمنًا.