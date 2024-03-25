تفتقر إلى ميزات الأمان.. احذروا شواحن الهواتف المقلدة؟

مع استمرار نمو سوق الهواتف الذكية العالمي، تتزايد أيضًا الحاجة إلى ملحقات لها، ويستخدم معظم الأشخاص أحيانًا ملحقات من ماركات أخرى أو مقلدة من دون التفكير في أنها قد تلحق الضرر بالجهاز.

مع العلم أنه في بعض الأحيان يكون هناك اختلاف بسيط بين المعدات المقلدة والأصلية يصعب اكتشافه.

وتُعد الشواحن من أبرز وأخطر هذه الأجهزة؛ إذ يمكن أن تشتعل وتشكل خطراً على المستخدم إذا كانت مقلدة.

وبينما تكلف أجهزة الشحن الأصلية ما بين 20 إلى 25 دولارًا للقطعة الواحدة، يمكن أن تكلف المنتجات المقلدة أقل من 5 دولارات.

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