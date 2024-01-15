من بينها شواحن الهواتف.. التكنولوجيا التي تحتاج إلى إصلاح في 2024

نجحت تقنيات كثيرة في جعل حياتنا أفضل، خاصة بعد حل الشركات المصنعة المشكلات المرتبطة بهذه التقنيات، والتي ظهرت بعد إطلاقها للجمهور. لكن هناك تقنيات جديدة أصبحت متاحة في الأسواق وما زالت بحاجة إلى إصلاحات، حتى أن بعضها يعرضنا للخطر.

وتود شركات التكنولوجيا أن نصدق أن منتجاتها تحكي قصة عن التقدم، مثل إطلاق أسرع الهواتف وكاميرات أفضل وشاشات أكثر سطوعاً. ولكن على الرغم من كل التحسينات، هناك أجزاء من التكنولوجيا التي كانت وما زالت مليئة بالعيوب منذ سنوات.

فتكنولوجيا الرسائل النصية بين آبل وأندرويد ما زالت دون المستوى تقريباً، بينما تستمر الاختراعات الأحدث مثل السيارات ذاتية القيادة في تعريض الناس للأذى.

ومع بداية العام الجديد، دعونا نتطلع إلى التكنولوجيا التي تحتاج إلى تحسين هذا العام.

الفقاعة الخضراء