من بينها شواحن الهواتف.. التكنولوجيا التي تحتاج إلى إصلاح في 2024
نجحت تقنيات كثيرة في جعل حياتنا أفضل، خاصة بعد حل الشركات المصنعة المشكلات المرتبطة بهذه التقنيات، والتي ظهرت بعد إطلاقها للجمهور. لكن هناك تقنيات جديدة أصبحت متاحة في الأسواق وما زالت بحاجة إلى إصلاحات، حتى أن بعضها يعرضنا للخطر.
وتود شركات التكنولوجيا أن نصدق أن منتجاتها تحكي قصة عن التقدم، مثل إطلاق أسرع الهواتف وكاميرات أفضل وشاشات أكثر سطوعاً. ولكن على الرغم من كل التحسينات، هناك أجزاء من التكنولوجيا التي كانت وما زالت مليئة بالعيوب منذ سنوات.
فتكنولوجيا الرسائل النصية بين آبل وأندرويد ما زالت دون المستوى تقريباً، بينما تستمر الاختراعات الأحدث مثل السيارات ذاتية القيادة في تعريض الناس للأذى.
ومع بداية العام الجديد، دعونا نتطلع إلى التكنولوجيا التي تحتاج إلى تحسين هذا العام.
الفقاعة الخضراء
عندما يرسل مستخدمو iPhone رسائل نصية عبر iMessage إلى أجهزة iPhone أخرى، تظهر الرسائل باللون الأزرق، ويمكن الاستفادة من الامتيازات الحصرية مثل الرموز التعبيرية الممتعة والرسوم المتحركة.
ولكن عندما يتم إرسال الرسائل النصية بين مستخدمي iPhone ومستخدمي Android، تتحول الفقاعة إلى اللون الأخضر، وتتعطل العديد من الميزات، وتتدهور جودة الصور ومقاطع الفيديو.
وأدى هذا الأمر إلى خلق فجوة اجتماعية أعمق. ويرى بعضهم أن الرسائل المرسلة عبر فقاعة خضراء هي بمثابة علامة حمراء لعدم الاستقرار المالي، لأن تكلفة بعض هواتف أندرويد أقل من تكلفة هواتف آيفون.
وبحسب آبل، سيتم في وقت لاحق من هذا العام إصلاح جزء كبير من مشكلات الرسائل النصية هذه. وقالت أيضًا إنها تخطط لاعتماد خدمات اتصالات غنية، وهو معيار حديث للرسائل النصية يستخدمه صانعو هواتف غوغل وأندرويد للمراسلة.
وستظل الرسائل النصية المرسلة بين أجهزة iPhone وAndroid باللون الأخضر، ولكن سيتم تحميل مقاطع الفيديو والصور بدقة عالية. ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيكون كافياً لإنهاء حرب الفقاعات بين المستخدمين.
السيارات ذاتية القيادة
كان صعود وسقوط شركة كروز، وهي شركة سيارات ذاتية القيادة، بمثابة قصة تحذيرية لطريقة عمل وادي السليكون، التي تضع الإبداع فوق كل شيء آخر، بما في ذلك السلامة العامة. ففي شهر أكتوبر، وبعد أشهر قليلة من سماح الجهات التنظيمية في كاليفورنيا لشركتي كروز ووايمو بتشغيل خدمات سيارات الأجرة المدفوعة دون سائق بشكل كامل، صدمت مركبة كروز أحد المشاة في سان فرانسيسكو وسحبت الضحية لمسافة 10 أمتار.
وبعد فترة وجيزة، أمر المنظمون شركة كروز، وهي شركة تابعة لشركة جنرال موتورز، بوقف خدمة سيارات الأجرة الآلية. وخفضت الشركة 25% من قوتها العاملة، واستقال كايل فوجت، الرئيس التنفيذي للشركة. لذلك، نأمل أن يكون عام 2024 عاماً أفضل لتكنولوجيا القيادة الذاتية.
شواحن مشتركة
الجميع على دراية بهذا السيناريو. أنت على الطريق واعتقدت أنك حزمت كابلات الشحن الخاصة بهاتفك وجهاز الكمبيوتر المحمول وسماعات الأذن. لكنك تدرك أنه لم يتبق سوى سلك واحد في المنزل، لذا عليك الذهاب إلى المتجر لشراء سلك آخر.
وقد تفاقم هذا المأزق المزعج بسبب شركة آبل التي صممت منتجاتها للعمل مع أجهزة الشحن الخاصة. وبفضل التفويض الأوروبي الجديد الذي يتطلب من جميع الأجهزة المحمولة استخدام شاحن مشترك، نحن الآن نقترب خطوة أخرى من حلم حمل شاحن واحد فقط لجميع أجهزتنا.
وفي العام الماضي، لم تعد أجهزة iPhone الجديدة تُشحن بمنفذ Lightning الذي كانت شركة آبل تستخدمه لأكثر من عقد من الزمن. وبدلاً من ذلك، تم شحنها باستخدام USB-C، وهو منفذ الشحن ذو الشكل البيضاوي الذي يستخدم بشكل شائع من قبل العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وهواتف Android وملحقات الصوت.
الهواتف القابلة للطي
على مدى السنوات الأربع الماضية، روّجت شركات تصنيع الهواتف الذكية مثل سامسونغ وموتورولا للهواتف الذكية التي يمكن طيها أو فتحها لتقليل حجم الشاشة أو تكبيرها. ولم تلقَ هذه الأجهزة ضجة كبيرة؛ لأنها كانت مرهقة في الاستخدام، وكانت برمجياتها غريبة بالنسبة للمستخدمين، وسعرها أكثر من ضعف تكلفة الهواتف التقليدية.
لكن العام الماضي، أصدرت غوغل هاتف Pixel Fold، وهو هاتف قابل للطي أصلح العديد من المشكلات، وقدم إجابة واضحة عن سبب وجود هذه الفئة. فعند فتحه، يتحول إلى جهاز لوحي يجعل قراءة رسائل البريد الإلكتروني ومشاهدة مقاطع الفيديو وقراءة الكتب المصورة أكثر متعة من شاشة الهاتف العادية. وعند طيه، يصبح هاتفاً ذكياً عادياً يمكن وضعه داخل الجيب. ونضوج التكنولوجيا هذه، يقدم لمحة مثيرة عما سيأتي بالنسبة للهواتف الذكية والشاشات بشكل عام.
شرائح الاتصال الإلكترونية
عندما بدأت في الوصول إلى الهواتف الذكية منذ حوالي ست سنوات، كان من الصعب التوصية بتقنية eSIM، المعادل الرقمي لبطاقة SIM التي تحمل رقم هاتفك. وكان الهدف من هذه التقنية هو تبسيط عملية تفعيل خط هاتف جديد عندما تأخذ هاتفاً ذكياً إلى الخارج وتتصل بشبكة أجنبية، على سبيل المثال. ولكن في الأيام الأولى، كانت بطاقات eSIM عبارة عن حقيبة مختلطة.
وفي عام 2023، وصلت تقنية eSIM إلى نقطة عالية. والآن يقدم العشرات من مشغلي شبكات الهاتف المحمول الجديرين بالثقة خدمات لاسلكية سريعة وموثوقة بتكلفة أقل بكثير، كما أصبحت خطوات تفعيل شرائح eSIM الآن أبسط أيضًا.
ويؤدي كل ذلك إلى فوائد يمكن أن تساعدك على توفير آلاف الدولارات على مدى بضع سنوات من الخدمة اللاسلكية. على سبيل المثال، عند السفر إلى الخارج، يمكنك بسهولة استخدام eSIM لتنشيط خطة الهاتف ودفع بضعة دولارات مقابل مجموعة كبيرة من البيانات الخلوية.