علماء يكتشفون قدرات مذهلة في ألسنة الزواحف

كشف باحثون من جامعة برن، في دراسة جديدة، أن الزواحف خاصة الأبراص، لها قدرة ذكاء عالية بسببب استخدام ألسنتها لتمييز الروائح الكيميائية، خاصة "الفيرومونات" المقعدة.

وتظهر نتائج الدراسة أن الأبراص قادرة على التواصل اجتماعيًا، ما يعني أنها أكثر ذكاءً مما كان يُفترض سابقًا، ويمكنها استخدام ألسنتها للتمييز بين رائحتها ورائحة الكائنات الأخرى من جنسها.

وحسب الخبراء، فإن التعرف على الذات هو القدرة على اكتشاف المحفزات التي تأتي من الذات، فالبشر وكذلك بعض الحيوانات، يمكنها التعرف على أنفسها بصريًا عند النظر في المرآة.

ومع ذلك، لا تعتمد جميع الحيوانات على حاسة البصر أولا وقبل كل شيء، فالأبراص وكذلك السحالي والثعابين الأخرى تستخدم ألسنتها لإدراك المواد الكيميائية "الفيرومونات" المفرزة من غيرها.

فمثلا، عند تسلق الجدار تتوقف الأبراص بين الحين والآخر لتحريك ألسنتها وهذا يمكنها من اكتشاف الشركاء أو الأعداء، ولكن هل يمكن للأبراص أيضًا اكتشاف رائحتها والتعرف على نفسها عن طريق الرائحة؟