10 ميزات مخفية في خرائط غوغل تحسن تجربة التنقل
يوفر تطبيق "خرائط غوغل" عشر ميزات تساعد على إطلاق الإمكانات الكاملة لتطبيق الخرائط الأكثر شيوعًا في العالم.
الذكاء الاصطناعي
قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية، تم تعزيز خرائط غوغل مؤخرًا بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية عبر تطبيق "Gemini"، بحيث يمكن الآن بدء التنقل إلى موقع محدد باستخدام الأوامر الصوتية فقط.
ويتيح التكامل الأعمق بين "خرائط غوغل" و"Gemini" التفاعل السلس بين هذين التطبيقين، مما يسهل الوصول إلى خرائط غوغل بسهولة، خاصة أثناء قيادة الدراجة.
السيارة الكهربائية
إعدادات السيارة الكهربائية: إذا كنت من مستخدمي السيارات الكهربائية، فإن تحديد موقع محطة الشحن لم يكن بهذه السهولة من قبل، فما عليك سوى اختيار نوع الشاحن الخاص بك على خرائط غوغل والبحث عن محطات شحن السيارات الكهربائية القريبة منك، حيث ستسلط الخرائط الضوء على محطات الشحن القريبة المتوافقة مع سيارتك الكهربائية.
السفر إلى الوراء
السفر في الزمن إلى الوراء: باستخدام خرائط غوغل، يمكنك أيضًا السفر عبر الزمن وإلقاء نظرة على الشكل الذي كان يبدو عليه المكان أو الموقع قبل بضع سنوات باستخدام ميزة السفر عبر الزمن في الشوارع. لكن هذه الميزة متاحة فقط لأماكن ومواقع محددة.
الموقع المباشر
مشاركة الموقع المباشر: باستخدام خرائط غوغل، يمكنك أيضًا مشاركة موقعك المباشر مع الأصدقاء والعائلة، وهي ميزة مفيدة، خاصة عند السفر إلى مكان جديد.
ويمكنك إما مشاركة الموقع المباشر لفترة محددة أو غير محددة، حيث تحتاج إلى إيقاف تشغيله يدويًا للتوقف عن مشاركة معلومات موقعك، لكن هذه الميزة ستؤثر سلبًا على عمر بطارية هاتفك الذكي.
حفظ الموقع
حفظ موقع سيارتك: في حين أنه من الصعب العثور على أماكن لوقوف السيارات في معظم المدن الحديثة، فإن تذكر المكان الذي ركنّا فيه سياراتنا يعد أمرًا صعبًا أيضًا، خاصة إذا كان الحي يبدو مشابهًا.
وباستخدام ميزة حفظ موقع ركن السيارة، يمكنك تحديد موقعها بشكل دقيق وبسهولة عند عودتك.
معلومات الطقس
الحصول على معلومات الطقس، يمكنك الآن الحصول على معلومات الطقس في الوقت الفعلي لموقعك مباشرةً من تطبيق الخرائط، بما في ذلك مؤشر جودة الهواء.
وتقدم خرائط غوغل الآن توقعات الطقس، مما يسهل على المسافرين الاستعداد وفقًا لذلك.
العرض المباشر
العرض المباشر داخلي: أصبح الضياع في المطار أو المركز التجاري الكبير أمرًا سهلاً للغاية هذه الأيام، لكن مع العرض المباشر الداخلي، ستتمكن من التنقل بسهولة والبحث عن متجر محدد أو بوابة الصعود إلى الطائرة بسهولة.
وتقتصر هذه الميزة حاليًّا على ما يزيد قليلاً عن 10000 مكان وتغطي المطارات الرئيسة، ومراكز التسوق، ومجمعات التسوق المعروفة في دول عدة.
دون إنترنت
التنقل دون اتصال بالإنترنت: تتيح خرائط غوغل أيضًا للمستخدمين تنزيل خريطة مدينة معينة لسهولة التنقل، وهذه ميزة مفيدة جدّا، خاصة إذا كنت تخطط للقيام بجولة في مكان جديد خارج بلدك حيث قد تكون غير متصل بالشبكة، وباستخدام الخرائط غير المتصلة بالإنترنت، يمكنك التنقل في الوقت الفعلي من دون أية مشاكل.
ضبط الموقع
اضبط موقع عملك ومنزلك: يشكل التنقل خلال ساعات الذروة عبئًا؛ لذا يمكنك استخدام خرائط غوغل للعثور على أسرع الطرق ذات حركة مرور أقل بنقرة واحدة فقط.
وتأكد من تعيين عنوان منزلك ومكتبك في تطبيق الخرائط، حيث سيحدد تلقائيًّا أفضل طريق ممكن عند مغادرة المنزل أو المكتب.
أماكن جديدة
اكتشف أماكن جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي: هذه الميزة القادمة على خرائط غوغل متاحة حاليًّا لمستخدمين محددين، وتتيح اكتشاف أماكن جديدة بسهولة أكبر.
ويمكنك الآن طرح أسئلة على خرائط غوغل حول الأماكن الجديدة للاحتفال، وأماكن التسوق لشراء الأجهزة المنزلية أو أكثر، وستقدم لك ملخصًا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في اختيار أفضل خيار متاح.