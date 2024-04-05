10 ميزات مخفية في خرائط غوغل تحسن تجربة التنقل

ويتيح التكامل الأعمق بين "خرائط غوغل" و"Gemini" التفاعل السلس بين هذين التطبيقين، مما يسهل الوصول إلى خرائط غوغل بسهولة، خاصة أثناء قيادة الدراجة.

السيارة الكهربائية

إعدادات السيارة الكهربائية: إذا كنت من مستخدمي السيارات الكهربائية، فإن تحديد موقع محطة الشحن لم يكن بهذه السهولة من قبل، فما عليك سوى اختيار نوع الشاحن الخاص بك على خرائط غوغل والبحث عن محطات شحن السيارات الكهربائية القريبة منك، حيث ستسلط الخرائط الضوء على محطات الشحن القريبة المتوافقة مع سيارتك الكهربائية.

السفر إلى الوراء

السفر في الزمن إلى الوراء: باستخدام خرائط غوغل، يمكنك أيضًا السفر عبر الزمن وإلقاء نظرة على الشكل الذي كان يبدو عليه المكان أو الموقع قبل بضع سنوات باستخدام ميزة السفر عبر الزمن في الشوارع. لكن هذه الميزة متاحة فقط لأماكن ومواقع محددة.

الموقع المباشر

مشاركة الموقع المباشر: باستخدام خرائط غوغل، يمكنك أيضًا مشاركة موقعك المباشر مع الأصدقاء والعائلة، وهي ميزة مفيدة، خاصة عند السفر إلى مكان جديد.