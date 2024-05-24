نصائح لحماية أجهزتك الذكية في المنزل
باتباع شبكة منزلية آمنة، يجب تأمين أي شيء يتصل بالإنترنت، خاصة كاميرات الويب، وأجراس الأبواب الذكية، وما إلى ذلك، والتي كان الكثير منها لا يزال يستخدم الأسماء وكلمات المرور الافتراضية من الشركة المصنعة.
والأجهزة المتصلة المنزلية معرضة دائمًا للهجوم الإلكتروني لأنها تعتمد على الشركة المصنعة لها للحصول على تحديثات البرامج المناسبة لتأمينها. ولكن، يمكن أن يؤدي إهمال ذلك إلى ترك هذه الأجهزة عرضة للبرامج الضارة.
لا بد من الإشارة إلى أنه كلما زاد عدد الأجهزة التي تتصل بالإنترنت، أصبح هنالك المزيد من نقاط الضعف المتاحة للقراصنة لاستغلالها.
يعمل كل جهاز جديد متصل بالويب ويتصل بشبكتك على زيادة احتمالات الهجوم على شبكتك. لذلك سنقدم لك نصائح تساعد على حماية أجهزتك الذكية في المنزل.
تأمين الشبكة المنزلية
يبدأ بناء منزل ذكي أكثر أمانًا بشبكة منزلية آمنة، لأنها تشكل القاعدة التي تربط جميع أجهزتك المتصلة وتجعلها قابلة للتشغيل.
لذلك يجب القيام ببعض الخطوات الإضافية لحماية شبكتك مثل تغيير كلمة المرور الافتراضية واسم جهاز الراوتر الخاص بك، والتأكد من أن اسم شبكتك لا يكشف عن عنوانك حتى لا يتمكن المتسللون من تحديد موقعه.
ومن المهم التأكد من أن جهاز الراوتر يستخدم طريقة تشفير مثل WPA2 أو أحدث، والتي ستحافظ على أمان اتصالاتك.
إعدادات الوصول لأجهزتك
قد تأتي الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت مزودة بإعدادات الخصوصية والأمان الافتراضية.
سوف تحتاج إلى التفكير في تغييرها، حيث إن بعض هذه الإعدادات قد تفيد الشركة المصنعة أكثر مما تفيدك أنت.
على سبيل المثال، يمكن أن تأتي مع مجموعة متنوعة من الخدمات مثل الوصول عن بعد، والذي غالبًا ما يتم تمكينه افتراضيًا.
إذا لم تكن في حاجة إليها، فتأكد من تعطيلها. في السياق عينه يجب عليك تمكين كلمة مرور لحماية قوية للوصول عن بعد إلى أجهزتك.
افصل الجهاز عن الإنترنت
فكر فيما إذا كان الجهاز يحتاج الوصول إلى الإنترنت. وتأكد أنه من خلال فصله، سيتم قطع نقطة دخول محتملة لمنع المتسللين من استغلال الثغرات الأمنية. خذ على سبيل المثال الثلاجة الذكية.
تحديث أجهزتك بانتظام
كن مطلعًا على تحديثات البرامج من الشركة المصنعة لأجهزتك. وتذكر أنه لا يتم الإعلان دائمًا عن التحديثات المتوفرة، لذا قم بزيارة موقع الشركة المصنعة بانتظام للتأكد من ذلك.
ومن المهم أن تضبط إعدادات الأجهزة المعنية لتشغيل تحديثات البرامج التلقائية، بحيث يكون لديك دائمًا أحدث تصحيحات الأمان.