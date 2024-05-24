نصائح لحماية أجهزتك الذكية في المنزل

باتباع شبكة منزلية آمنة، يجب تأمين أي شيء يتصل بالإنترنت، خاصة كاميرات الويب، وأجراس الأبواب الذكية، وما إلى ذلك، والتي كان الكثير منها لا يزال يستخدم الأسماء وكلمات المرور الافتراضية من الشركة المصنعة.

والأجهزة المتصلة المنزلية معرضة دائمًا للهجوم الإلكتروني لأنها تعتمد على الشركة المصنعة لها للحصول على تحديثات البرامج المناسبة لتأمينها. ولكن، يمكن أن يؤدي إهمال ذلك إلى ترك هذه الأجهزة عرضة للبرامج الضارة.

لا بد من الإشارة إلى أنه كلما زاد عدد الأجهزة التي تتصل بالإنترنت، أصبح هنالك المزيد من نقاط الضعف المتاحة للقراصنة لاستغلالها.

يعمل كل جهاز جديد متصل بالويب ويتصل بشبكتك على زيادة احتمالات الهجوم على شبكتك. لذلك سنقدم لك نصائح تساعد على حماية أجهزتك الذكية في المنزل.