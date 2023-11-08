هايسنس تعرض ابتكارات ذكية في أجهزة الترفيه المنزلية

كشفت هايسنس، الشركة العالمية المصنعة للإلكترونيات الاستهلاكية والتجهيزات الكهربائية المنزلية، عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023، مستعرضةً مجموعة واسعة من أجهزة الترفيه المنزلي والأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف عالية الجودة وعالية التقنية والاقتصادية من حيث استهلاك الطاقة، والتي تهدف لإحداث نقلة نوعية في نمط حياة سكان منطقة الشرق الأوسط.

وتسعى هايسنس إلى تطوير المنازل الذكية تحت شعار "انطلق نحو التكنولوجيا وما وراءها"، من خلال مجموعة منتجاتها الحصرية التي تشمل شاشات ULED X والتلفزيونات الليزرية الحائزة على جوائز، وغسالات الصحون وأجهزة الميكروويف والثلاجات المتطورة، وتتوفر هذه المنتجات الاستثنائية وفق شرائح أسعار متعددة تلبي احتياجات جميع العملاء.

وقال جايسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تعكس هذه المجموعة من المنتجات الخطوات الكبيرة التي تحققها هايسنس لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في مجال الأجهزة المنزلية والترفيه. ونتوقع إقبالاً كبيراً من عملائنا في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كانوا أوائل الداعمين لاستثمار التكنولوجيا في سبيل إيجاد أنماط حياة ذكية وأكثر راحة واتصالاً، لا سيما وأنهم يبدون ثقتهم بمنتجاتنا المعروفة بالأمان والالتزام بأعلى معايير الجودة والأداء والاستدامة".

وأضاف: "تشهد هايسنس نمواً متسارعاً في هذه المنطقة، ويُعد معرض جيتكس جلوبال 2023 المنصة الأمثل لعرض منتجاتنا وحلولنا الرائدة في السوق والحائزة على جوائز مرموقة. ونسعى في هايسنس إلى الحفاظ على سجلنا الاستثماري القوي في هذه المنطقة من خلال طرح منتجات جديدة وفتح مراكز للبحث والتطوير، إلى جانب زيادة عدد متاجر علامتنا التجارية".

وركز عرض المنتجات على إمكانات التلفزيون الليزري من هايسنس، والذي منح الشركة الفوز بجوائز عالمية لتقديمها تجارب سينما منزلية غامرة.

وتعتزم هايسنس طرح تلفزيون L9H Laser TV الليزري، الذي يوفر سطوعاً استثنائياً بفضل تقنية تريكروما إكس فيوجن المبتكرة المدعومة بمصدر ضوء الليزر الثلاثي النقي، مع عمر افتراضي يزيد عن 25 ألف ساعة، بالإضافة إلى جهاز العرض Mini Projector C1، وهو جهاز محمول ذكي يقدم تجارب سينما منزلية بمرونة فائقة، مع نطاق عرض بين 65 و300 بوصة، ويحمل أول اعتماد Dolby Vision في العالم لأجهزة العرض الصغيرة.

وتشكل شاشات ULED X التي عرضتها هايسنس في جيتكس جلوبال فئة جديدة كلياً من الأجهزة التي تتضمن المعالج المبتكر، وتستخدم تقنية Mini LED، وقد حصلت على جوائز مهمة ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023، إحدى أبرز الفعاليات على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا.

كما قدمت هايسنس مجموعة برادات PureFlat في معرض جيتكس جلوبال 2023، المميزة بتقنيات منع تراكم الجليد المبتكرة، والتي تعمل على توزيع الهواء البارد بالتساوي في جميع أنحاء الثلاجة والمجمد لمنع تشكل بلورات الثلج، بينما تساعد تقنيات التبريد الثنائي والثلاثي على منع انتشار الروائح والحد من الجفاف المبكر للطعام.

وأتاح جناح الشركة لزواره فرصة تجربة غسالات 7S الذكية، والمتوقع دخولها السوق الإقليمية قريباً. وتم تصميم غسالات هايسنس الذكية الجديدة والهادئة لتلبي احتياجات العائلات متوسطة الحجم، وتناسب المساكن من النمط المفتوح، حيث تتميز بتقنيات مدمجة لتوفير المياه والطاقة، بالإضافة إلى إعدادات تتحكم بالبخار الذي يقتل البكتيريا ويقلل انكماش وتجعد الملابس.

واختتم جايسون أو: "تحرص هايسنس على ريادة الحلول المبتكرة لتلبية مختلف احتياجات الأسرة، وتقدم هايسنس تجربة منزلية تواكب توقعات العملاء وتتسم بالراحة وتوفير التكاليف والأداء طويل الأمد".