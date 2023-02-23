تلسكوب جيمس ويب يرصد مجرات ضخمة تعود إلى عصور مبكرة من الكون

رصد تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، مجموعة من المجرات الضخمة تعود إلى عصور مبكرة من الكون، ويبدو أنها تشكلت بوتيرة أسرع بكثير مما كان يتوقعه علماء الفلك، على ما أفادت دراسة نُشرت، أمس الأربعاء.

وهذا الاكتشاف، الذي يتعيّن إثباته بدراسات تفصيلية، حدث بعد 500 إلى 700 سنة فقط من الانفجار العظيم قبل 13,8 مليار سنة، أي في كون بعيد جدًا.

واكتشف "جيمس ويب" الذي دخل الخدمة، في شهر تموز/يوليو الماضي، هذه المنطقة بفضل أداة "نيركام" الخاصة به والتي ترصد مجال الأشعة تحت الحمراء القريبة غير الظاهر بالعين المجردة، وتتيح للتلسكوب مراقبة الكون البعيد.