السباق نحو الفضاء.. مصدر آخر لتلوث الأرض والغلاف الجوي

قبل مغادرته غلاف الأرض الجوي، يطلق كل مكوك فضائي آلاف الكيلوغرامات من المعادن والمواد الكيميائية الأخرى الملوثة في الهواء؛ ما قد يؤثر على الأرض والغلاف الجوي على حد سواء.

وفي السنوات القليلة الماضية، ارتفع عدد عمليات إطلاق الصواريخ، مع قيام الشركات التجارية، خاصة شركة "سبيس إكس" والوكالات الحكومية، بإطلاق آلاف الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض.

ومع ازدياد عمليات إطلاق الأقمار الصناعية، سيتطلب الأمر عدداً أكبر من عمليات الإطلاق الفضائية التي يمكن أن تؤدي إلى مستويات متصاعدة من الانبعاثات.

مزيد من الملوثات

وفي الوقت الذي رفضت فيه شركة "سبيس إكس"، التعليق على حجم التلوث الناجم عن الصواريخ والأقمار الصناعية، شعر العديد من العلماء بالقلق من أن المزيد من عمليات الإطلاق، ستؤدي إلى انتشار المزيد من الملوثات في الطبقات البكر من الغلاف الجوي للأرض، في حين أن الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، والتي تقيّم بعض مخاطر الإطلاقات الفضائية، لا تضع قواعد تتعلق بهذا النوع من التلوث.

ويقول العلماء، إنهم لا يريدون الحد من اقتصاد الفضاء المزدهر، لكنهم يخشون إننا قد لا نفهم عواقب التلوث الناجم عن الصواريخ، والمركبات الفضائية، إلا بعد فوات الأوان.

وتشير الدراسات بالفعل إلى أن الطبقات العليا من الغلاف الجوي مليئة بالمعادن الناتجة عن المركبات الفضائية، التي تتفكك عندما تعود إلى الأرض.

التأثير السلبي

وعندما ينطلق صاروخ مثل "فالكون 9"، يستغرق عادةً نحو 90 ثانية، لاختراق الغلاف الجوي السفلي، أو التروبوسفير، قبل الوصول إلى الغلاف الجوي الأوسط، الذي لا يشهد الكثير من التلوث؛ لأنه نادراً ما تحلق الطائرات التجارية على هذه الارتفاعات، فهو مكان هادئ وغير ملوث وخال، باستثناء صاروخ يمر عبره لمدة 3 إلى 4 دقائق في طريقه إلى الفضاء.

وبحلول الوقت الذي ينحني فيه الصاروخ إلى مداره، يكون قد ألقى في الطبقتين الوسطى والعليا من الغلاف الجوي ما يصل إلى ثلثي انبعاثات عادمه، والذي يتوقع العلماء أنه سيتجمع في الطبقة السفلية من الغلاف الجوي الأوسط "الستراتوسفير".

وتعدّ هذه المساحة موطناً لطبقة الأوزون، التي تحمينا من إشعاعات الشمس الضارة، ولكنها حساسة للغاية، وحتى أصغر التغييرات، يمكن أن يكون لها تأثيرات هائلة عليها، وعلى العالم تحتها.