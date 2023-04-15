"سبيس إكس" تحصل على ترخيص أولى رحلات "ستارشيب" إلى الفضاء

منحت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، يوم الجمعة، ترخيصًا طال انتظاره يسمح لـ"سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك بإطلاق الصاروخ "ستارشيب" إلى المدار لأول مرة، مما يمهد الطريق لرحلة تجريبية حاسمة فيما يخص أهداف الشركة في الفضاء.

وقالت الإدارة في بيان، يوم الجمعة: "بعد عملية تقييم شاملة للترخيص، قررت الإدارة أن سبيس إكس استوفت جميع متطلبات السلامة والبيئة، والسياسة والحمولة، ودمج العمليات الجوية، والمسؤولية المالية"، مضيفة أن الترخيص ساري المفعول إلى 5 سنوات.

وأكدت الشركة عبر "تويتر" أن الإطلاق تقرر، يوم الإثنين 17 أبريل/ نيسان، من منشآت "ستاربيس" الصاروخية التابعة لـ"سبيس إكس" في بوكا تشيكا في ولاية تكساس.

وتشير إفصاحات تنظيمية تم تقديمها، في وقت سابق من يوم الجمعة، إلى أن الإقلاع يمكن أن يحدث في أي وقت، بين الساعة 5:30 صباحًا والثانية ظهرًا، بتوقيت المنطقة الزمنية الوسطى.