بيونغ يانغ تنذر بإطلاق المزيد من الأقمار الاصطناعية

حذرت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، من أنها ستواصل ممارسة حقوقها السيادية بما في ذلك إطلاق الأقمار الاصطناعية، في حين تشير الأنباء إلى أن قواتها تقوم بترميم بعض مواقع الحراسة المهدمة على الحدود مع كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية قولها، إن إطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع الأسبوع الماضي كان بدافع الحاجة إلى مراقبة الولايات المتحدة وحلفائها.