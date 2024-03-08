أذكى وأسرع من "ChatGPT".. تعرّف على "Claude"
تتسارع المنافسة بين روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مرة أخرى، مع ظهور روبوت الدردشة الجديد "كلود" من "أنثروبيك"، منافس "ChatGPT" الجديد.
ويشبه الأمر تعيين مساعد، حتى عندما لا يسمح لك قسم الموارد البشرية بتعيين مساعد حقيقي. يمكن أن يساعد روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي على تبادل الأفكار، والبحث، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، والتقارير، والبرمجة، وحلّ المسائل الرياضية، وتأليف أغنية خاصة بك، والقيام بكل ما يفعله المساعد، باستثناء جلب كوب من القهوة لك.
وإذا طلبت من الأشخاص تسمية مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي، فسيقول معظمهم "ChatGPT"، وهو روبوت الدردشة الذي يهيمن على هذا المجال. لكن ظهر عدد كبير من المنافسين، حيث صُمم بعضها لأداء مهام أكثر تخصصًا من "ChatGPT"، بينما البعض الآخر لديه وظائف إضافية.
روبوت دردشة جديد
يستمرّ سباق بناء أذكى روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، مع كشف شركة "أنثروبيك" الناشئة عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي تقول إنه أكثر تقدمًا من النماذج التي سبقته.
وأعلنت شركة "أنثروبيك"، ومقرها سان فرانسيسكو، وهي شركة منافسة لشركة "OpenAI"، عن "كلود 3"، وهو الجيل الثالث من نموذجها اللغوي الكبير العامل بالذكاء الاصطناعي.
وفي حين أن "OpenAI" ربطت نفسها بشكل وثيق بشريكتها التجارية "مايكروسوفت"، فإن شريك الحوسبة السحابية الأساسي لشركة "أنثروبيك" هو "أمازون"، التي قالت إنها ستستثمر ما يصل إلى 4 مليارات دولار في الشركة. كما استثمر مزوّد سحابي آخر في "أنثروبيك"، وهو "غوغل".
معايير ذكاء جديدة
تأتي نماذج "كلود 3" الجديدة في ثلاثة إصدارات هي: "كلود 3 هايكو"، و"كلود 3 سونيت"، و"كلود 3 أوبوس". ويقدم كل نموذج متتالٍ أداءً قويًا بشكل متزايد، لكن جميعها تتمتع بقدرات رؤية حاسوبية تمكّنها من تحليل ما هو موجود في الصورة أو الرسم البياني، وتضع معايير جديدة عبر مجموعة واسعة من المهام المعرفية.
لكن نماذج "كلود 3" لن تقوم بإنشاء صور جديدة، لتجنّب المشكلات التي أجبرت "غوغل" على إغلاق إحدى ميزات برنامج الدردشة "جيميني" الخاص بها مؤخرًا؛ بسبب كيفية تصويره للعِرق والإثنية.
والنموذج الأكثر تقدمًا والأغلى ثمنًا، الذي يسمى "كلود 3 Opus"، يتفوّق على "ChatGPT-4" و"Gemini Ultra" في بعض الاختبارات التي تُستخدم لقياس قدرات روبوتات الدردشة.
كما يتفوّق "Opus" الأكثر ذكاءً، على أقرانه في معظم معايير التقييم الشائعة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المعرفة المتخصصة على مستوى المرحلة الجامعية ومستوى الدراسات العليا والرياضيات الأساسية. ويُظهر مستويات قريبة من الإنسان من الفهم والطلاقة في المهام المعقدة؛ مما يؤدي إلى الدفع نحو حدود الذكاء العام الاصطناعي.
وتُظهر جميع نماذج "كلود 3" قدرات متزايدة في التحليل والتنبؤ، وإنشاء محتوى دقيق، وإنشاء الكودات، والمحادثة بلغات غير الإنجليزية مثل الإسبانية واليابانية والفرنسية.
ويمكن لنماذج "كلود 3" تشغيل المحادثات المباشرة مع العملاء، والإكمال التلقائي لمهام استخراج البيانات، حيث يجب أن تكون الاستجابات فورية وفي الوقت الفعلي.
كما يعدّ "كلود Haiku" النموذج الأسرع والأكثر فعالية في السوق لفئة الذكاء الخاصة به، إذ يمكنه قراءة ورقة بحثية كثيفة المعلومات والبيانات مع المخططات والرسوم البيانية في أقل من ثلاث ثوانٍ.