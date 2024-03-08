أذكى وأسرع من "ChatGPT".. تعرّف على "Claude"

معايير ذكاء جديدة

تأتي نماذج "كلود 3" الجديدة في ثلاثة إصدارات هي: "كلود 3 هايكو"، و"كلود 3 سونيت"، و"كلود 3 أوبوس". ويقدم كل نموذج متتالٍ أداءً قويًا بشكل متزايد، لكن جميعها تتمتع بقدرات رؤية حاسوبية تمكّنها من تحليل ما هو موجود في الصورة أو الرسم البياني، وتضع معايير جديدة عبر مجموعة واسعة من المهام المعرفية.

لكن نماذج "كلود 3" لن تقوم بإنشاء صور جديدة، لتجنّب المشكلات التي أجبرت "غوغل" على إغلاق إحدى ميزات برنامج الدردشة "جيميني" الخاص بها مؤخرًا؛ بسبب كيفية تصويره للعِرق والإثنية.

والنموذج الأكثر تقدمًا والأغلى ثمنًا، الذي يسمى "كلود 3 Opus"، يتفوّق على "ChatGPT-4" و"Gemini Ultra" في بعض الاختبارات التي تُستخدم لقياس قدرات روبوتات الدردشة.

كما يتفوّق "Opus" الأكثر ذكاءً، على أقرانه في معظم معايير التقييم الشائعة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المعرفة المتخصصة على مستوى المرحلة الجامعية ومستوى الدراسات العليا والرياضيات الأساسية. ويُظهر مستويات قريبة من الإنسان من الفهم والطلاقة في المهام المعقدة؛ مما يؤدي إلى الدفع نحو حدود الذكاء العام الاصطناعي.

وتُظهر جميع نماذج "كلود 3" قدرات متزايدة في التحليل والتنبؤ، وإنشاء محتوى دقيق، وإنشاء الكودات، والمحادثة بلغات غير الإنجليزية مثل الإسبانية واليابانية والفرنسية.

ويمكن لنماذج "كلود 3" تشغيل المحادثات المباشرة مع العملاء، والإكمال التلقائي لمهام استخراج البيانات، حيث يجب أن تكون الاستجابات فورية وفي الوقت الفعلي.

كما يعدّ "كلود Haiku" النموذج الأسرع والأكثر فعالية في السوق لفئة الذكاء الخاصة به، إذ يمكنه قراءة ورقة بحثية كثيفة المعلومات والبيانات مع المخططات والرسوم البيانية في أقل من ثلاث ثوانٍ.