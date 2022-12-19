روبوتات لصيانة البنى التحتية توفر الجهد والتكاليف والوقت

ويعتمد مشروع "بايلوتينغ" القائم على الذكاء الاصطناعي، على 10 طائرات دون طيار وروبوتات أرضية تعمل في ظروف عملية.

وقال العالم هنريك لندكفيست، مدير المشروع في شركة "سينتيف" النرويجية "نسعى إلى تقليل وقت فحص البنى التحتية حتى 80% مقارنة بالطرق التقليدية، ونطمح الآن إلى خفض التكاليف بنسبة 25%"؛ وفقا لموقع تك إكسبلور.

وبدأ الباحثون باختبار النظام الجديد في اليونان، للتخلص من مشكلة توقف الأنفاق عن العمل، وطوَّر الباحثون روبوتات تفتيش مزودة بآلات تصوير ومستشعرات تعتمد على تقنية "ليدار" الضوئية، لالتقاط صور وقياسات ثلاثية الأبعاد من الصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية.

واختبر الباحثون خوارزميات حاسوبية لرصد المشكلات الإنشائية ذاتيا، من خلال دراسة الذكاء الاصطناعي لقواعد بيانات مسجلة في أثناء تفتيش البنى التحتية سابقا؛ ما يسمح بمراقبتها خلال فترات طويلة من الوقت، والتنبؤ بأوقات الصيانة اللازمة.