تقنية بسيطة ومستدامة لتوليد الكهرباء من النباتات‎‎

واعتمد باحثون سابقا على آلية مشابهة في توليد وقود حيوي من البكتيريا، ولكنها احتاجت للتغذية المستمرة بعناصر غذائية، ما دفع الباحثين للاعتماد على التركيب الضوئي في توليد الكهرباء.

وخلال عملية التركيب الضوئي، يتسبب الضوء في تدفق الإلكترونات من الماء، ما يؤدي إلى توليد الأوكسجين والسكر، ما يعني أن الخلايا الحية التي تقوم بالتركيب الضوئي وتنتج تدفقا مستمرا من الإلكترونات، يمكن استخدامها كتيار كهربائي لتشغيل دارة خارجية، بطريقة عمل الخلية الشمسية نفسها.

ولأن بعض النباتات؛ مثل الشوكيات الموجودة في البيئات القاحلة، تتمتع بقشرة سميكة للحفاظ على الماء والمواد المغذية داخل أوراقها، فإن الباحثين اختبروا إمكانية توليد الطاقة الشمسية من عصارة النباتات الداخلية، باستخدام المياه والمغذيات داخلها كمحلول كهربائي للخلية الكهروكيميائية الشمسية.

ونجح الباحثون في ابتكار خلية شمسية حية باستخدام عصارة نوع من النباتات الشوكية المدعوة "مصنع الجليد".

وحول الفريق إحدى أوراق النبات إلى خلية كهروكيميائية، من خلال إدخال قطب موجب حديدي وقطب سالب من البلاتينيوم إليها.