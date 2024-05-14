قائمة بميزات الذكاء الاصطناعي القادمة إلى "آيفون" هذا الخريف

تخطط شركة "أبل" لتثبيت إمكانيات الذكاء الاصطناعي على أجهزتها الجديدة مع إصدار iOS 18 المرتقب صدوره هذا العام.

وفي التفاصيل، أشارت أحدث التقارير إلى أن "أبل" ستعمل على تشغيل خوادم بيانات الذكاء الاصطناعي من خلال شريحة داخلية في الهاتف ستساعد في معالجة مهام الذكاء الاصطناعي لمستخدمي "آيفون".

الأسلحة اللازمة للمنافسة

وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تقدم شركة أبل ميزات الذكاء الاصطناعي الإبداعية لمستخدمي آيفون هذا العام على نطاق واسع، ما يعطيها الأسلحة اللازمة لمنافسة غوغل وOpenAI في السوق.

وتحدثت الشركة دائمًا عن خصوصية مستخدميها، فحتى مع تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي من المرجح أن يظل هذا الجزء أساسيًا، والذي سيتم دعمه من خلال شرائح استخدام أبل شرائح "M-series" الداخلية الخاصة بها لتشغيل الخوادم التي ستضمن إجراء معالجة الذكاء الاصطناعي على الجهاز باستخدام شبكة أجهزتها الواسعة.

كما ستتمتع مجموعة شرائح "A-series" الجديدة التي تعمل على تشغيل سلسلة "iPhone 16" هذا العام أيضًا بقدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز.