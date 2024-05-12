الذكاء الصناعي يدخلنا عصر سرقة النصوص وضياع حقوق الملكية

رغم أن السطو على النصوص ليس جديداً على الفضاء الإبداعي، إلا أنه مع تطور التكنولوجيا انتشر بشكل أكبر، وتعددت أساليب التمويه فيه، فأخذ أحياناً شكل قرصنة الأفكار مع تعديل أساليبها قليلاً، ومرات أخرى كان السطو جريئاً، فطال الأفكار والأساليب معاً.

وفي المقابل، أتاح العصر التكنولوجي، إمكانية كشف السرقات الإبداعية بشكل أسهل، نتيجة تجاوز عقبة الجغرافيا، وإتاحة المعلومات عبر محركات البحث، وسرعة انتقالها بين أوساط المتابعين.

وتنتشر مشكلة السطو على النصوص في مختلف أنواع الفنون التلفزيونية والأدبية، ومن النادر أن يمر عام دون أن يشهد دعاوى قضائية تتهم أفراداً أو جهات بالسرقة؛ ما جعل هذه الظاهرة مشكلةً عالمية.

ومما أثير خلال موسم 2024 الدرامي، اتهام الشاعر السوري "بحر لاواديسا"، صنّاع مسلسل "نظرة حب"، بسرقة فكرته من مسلسل ألّفه يحمل عنوان "باليت"، بعد إجراء تعديلات على شخصية البطل "بحر".

وتُوجَّه بشكل متكرر على صفحات السوشيال ميديا، اتهامات بشأن سرقة قصائد أو عبارات أو أفكار، لا تكمل مسارها الطبيعي باتجاه القضاء، نتيجة حرفية السارق وقيامه بالتمويه الذكي لتبدو تلك النصوص ملكه الشخصي.