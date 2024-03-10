كاميرات المراقبة المنزلية.. عيوب أمنية تهدد الخصوصية

لا تزال بعض أنظمة المراقبة مثل الكاميرات وأجراس الأبواب وغيرها من الأدوات المنزلية الذكية، الهادفة إلى جعل المنازل أكثر أمانًا، تُشكل بعض المخاطر الأمنية المتعلقة بانتهاك الخصوصية، في حال تم اختراقها.

وأمنياً، قد تساعد اللوائح والقوانين الجديدة بتحسين أمان بعض منتجات المنزل الذكي وتلبية بعض متطلبات الأمن السيبراني، لكن هذه الأمور تحتاج إلى وقت لتطويرها وسنها، وستسوء الأمور قبل أن تتحسن، ومع ذلك، لا توجد تداعيات تذكر على الشركات المصنعة المسؤولة عن الحفاظ على سلامة العملاء.

غياب الضوابط الأمنية

وتستهدف الأجهزة الرخيصة المشترين الذين يبحثون عن حلول أقل تكلفة مقارنة بالأسماء التجارية المعروفة، إذ إن الأجهزة الرخيصة لا تحتوي على ضوابط أمنية موثوقة، وتشكل نقاط ضعف كبيرة للعملاء، لأنه يمكن للمتسللين الوصول إلى غير الآمن منها للوصول إلى الشبكات المنزلية للأشخاص والأجهزة الأخرى، من الهواتف، وأجهزة الكمبيوتر، وأجهزة التلفزيون، ومكبرات الصوت، والأضواء، وأجهزة فتح الأبواب.