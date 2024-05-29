دراسة لـ"أبل" تكشف ما إذا كنت تعاني من طنين الأذن

عانى أكثر من 77% من الأشخاص الذين شاركوا في دراسة كبيرة، رعتها شركة أبل مع جامعة ميشيغان، من طنين الأذن في مرحلة ما من حياتهم، وفقًا للبيانات الأولية.

ويقول حوالي 15% منهم إنهم يتأثرون يوميًا بطنين الأذن، أو يسمعون رنينا أو أصواتا أخرى لا يستطيع الآخرون سماعها.

وتهدف الدراسة لمعرفة تأثيرات التعرض للصوت من خلال سماعات الرأس، وكيف يؤثر ذلك على طنين الأذن، لتطوير طرق جديدة لإدارة الأعراض.