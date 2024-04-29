ما الصلة بين الضوضاء والنوبات القلبية؟

كشفت دراسة حديثة، عن وجود صلة "مثيرة للقلق" بين ضوضاء المرور، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية.

وتؤكد الدراسة، التي أجراها فريق دولي من الباحثين ونشرها موقع "business-standard"، الحاجة المُلحة للتعرف على ضجيج حركة المرور كعامل خطر كبير لأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجد الباحثون، بقيادة البروفيسور توماس منزل من المركز الطبي الجامعي في ماينز بألمانيا، أدلة دامغة تربط مستويات الضوضاء المرتفعة الناجمة عن حركة المرور على الطرق مع زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وعلى وجه التحديد، مقابل كل ارتفاع بمقدار 10 ديسيبل في ضجيج حركة المرور على الطرق، يرتفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري، بنسبة 3.2%.

وما يثير القلق بشكل خاص، تأثير اضطرابات ضوضاء المرور الليلية على أنماط النوم، والتي يمكن أن ترفع مستويات هرمون التوتر في الأوعية الدموية، وبالتالي تفاقم الالتهاب، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الأوعية الدموية.

وقال منزل: "من المهم أيضًا بالنسبة لنا أن يتم التعرف على ضوضاء المرور أخيرًا كعامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب الأدلة القوية"، مشددًا على الآثار الحاسمة لنتائج الدراسة.