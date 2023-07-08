سلطان النيادي يكشف سرّ الضوضاء في الفضاء

كشف رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي السبب وراء الصخب الذي يمكن سماعه في محطة الفضاء الدولية، أثناء إجراء أي اتصال أو لقاء لرواد الفضاء.

وقال في فيديو بثه من محطة الفضاء الدولية ليجيب من خلاله على أسئلة المتابعين، إن الضوضاء في محطة الفضاء عبارة عن صوت تهوية المراوح.

وأوضح أن "المراوح تعمل على مدار 24 ساعة في المحطة، لضمان سلامة رواد الفضاء"، مرجعًا السبب لانعدام الجاذبية، ما يدفع الغازات للتكور حول نفسها، مثلما يحدث مع السوائل والماء، بما يشبه كذلك تشكل الغلاف الجوي حول الأرض.