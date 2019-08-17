هواوي تطور بديلًا لخرائط غوغل بـ 40 لغة

تعمل شركة هواوي حاليًا على تطوير خدمة للخرائط مصممة لمنافسة خرائط غوغل، لكنها في المقام الأول تستهدف قطاع الأعمال، بحيث يمكن للتطبيقات ومقدمي الخدمات التي تحتاج للخرائط الاعتماد عليها بدلًا من إنشاء خرائطهم الخاصة، مثل خدمات نقل الركاب، وفقًا لما نشره موقع China Daily الإخباري.

وصرّح أحد المسؤولين بهواوي أن الخدمة الجديدة ستحمل اسم Map Kit، وستقدم للمطورين نظام تنقل في الشوارع بشكلٍ عالي الدقة، بحيث يمكنهم تقديم خدمة التنقل داخل تطبيقاتهم، بالإضافة إلى تقديم خدمة التنقل بالاتجاهات في الوقت الفعلي Real-time Navigation من خلال خطوات تنقل بتقنية الواقع المعزز AR، وهي أشبه بميزة تقدمها خرائط غوغل بالفعل منذ مطلع العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن خدمة هواوي الجديدة ستتعاون مع العديد من مقدمي خدمات الخرائط المحليين، مثل عملاق خدمات الإنترنت الروسي ياندكس، بالإضافة إلى تأكيد مدير عام إحدى شركات صناع الاتصالات العملاقة أن الشركة الصينية لديها القدرة الكاملة على تقديم خدمات خرائط قوية لما لديها من محطات قواعد اتصالات قادرة على تقديم اتصال مباشر مع الأقمار الصناعية المختصة بجمع بيانات التنقل الجغرافي.

ويعتبر دخول هواوي لسوق الخرائط قرارًا صعبًا للغاية، خاصة أنه سوق مزدحم بالفعل وتسيطر عليه بشكل كبير شركة غوغل من خلال ريادتها في هذه السوق منذ 2005 عندما أطلقت غوغل مابس، وكذلك استثمرت في صفقة استحواذها على خدمة Waze مبغغ 996 مليون دولار، إلى جانب استخدامها لأسطول من سياراتها الخاصة المحملة بعدد ضخم من الكاميرات والمستشعرات عالية التقدم لرسم وتخطيط شوارع العالم بدقة.

كما تأتي تلك الخطوة بمثابة ضربة موجهة للنظام الأمريكي الذي فرض حظرًا على التعامل مع الشركة الصينية من نهاية أيار/مايو الماضي، والذي نتج عنه إعلان شركة غوغل حرمان هواتف هواوي المستقبلية من أندرويد وخدماتها المختلفة، وكذلك هواتفها الحالية من تحديثاتها البرمجية والأمنية.

ووفقًا للتقرير، فإن خدمة هواوي الجديدة ستكون متاحة، بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في 150 دولة بعدد 40 لغة.