مع ضغوط ترامب.. هل تستطيع بريطانيا الاستغناء عن ”هواوي“؟

قال مدير ومؤسس هواوي رين تشنغ فاي إن بريطانيا لن تتمكن من الاستغناء عن معدات شركته في إعداد البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس من خدمات المحمول 5G، وذلك بعد نشر تقارير عديدة حول الضغط الأمريكي على رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جوهانسون بخصوص حظر التعامل مع العملاق الصيني.

وأوضح رين، في حواره مع قناة سكاي نيوز البريطانية، أنه يرى جوهانسون عقلاني للغاية، وبالتالي لن يرفض التعامل مع هواوي أبدًا، ولكنه قد يقول ”لا“ للآخرين، دون تفسير قصده في هذه النقطة.

وأكد مؤسس هواوي أن هواتف شركته إذا اعتمدت على نظام تشغيلها الجديد HarmonyOS واستغنت عن أندرويد، ستكون الولايات المتحدة هي الخاسر الأكبر.

وعلل رين وجهة نظره بأن منع الولايات المتحدة لهواوي من استخدام نظام أندرويد سيفتح المجال لدخول نظام ثالث جديد، إلى جانب أندرويد وiOS، إلى المنافسة، وبالتالي قد يخرج سوق أنظمة تشغيل الموبايل من الأيدي الأمريكية، وهذا ما لن يسمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب به أبدًا.