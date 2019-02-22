إطلاق أول مركبة فضائية إسرائيلية إلى القمر من فلوريدا

انطلق الصاروخ ”فالكون 9“ التابع لشركة (سبيس إكس) من فلوريدا حاملاً أول مركبة فضائية إسرائيلية مصممة للهبوط على القمر، في مهمة إذا نجحت فإنها ستجعل إسرائيل رابع دولة تصل إلى سطح القمر.

وانطلقت مركبة الاستكشاف الآلية غير المأهولة ”بريشيت“ من محطة كيب كنافيرال التابعة لسلاح الجو الأمريكي الساعة 8:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (01:45 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة) على متن الصاروخ ”فالكون 9“.

وتعتبر المركبة ”بريشيت“، وهي بحجم غسالة أطباق، واحدة من 3 حمولات انطلق بها الصاروخ ”فالكون 9“ ضمن أسطول صواريخ شركة (سبيس إكس) المملوكة للملياردير ”إيلون ماسك“ ومقرها كاليفورنيا.

أما الحمولتان الأخريان المقرر إيصالهما إلى الفضاء، فهما قمر صناعي للاتصالات لإندونيسيا، وقمر صناعي تجريبي لسلاح الجو الأمريكي.

ودخلت ”بريشيت“ في مدار الأرض بعد 34 دقيقة من عملية الإطلاق، وبعدها بنحو 15 دقيقة تم إطلاق القمرين الصناعيين.

وبعد دقائق قليلة من عملية الإطلاق، انفصل معزز المرحلة الأولى من الصاروخ والمكون من 9 محركات عن المرحلة الثانية للصاروخ عائدًا إلى الأرض، ليهبط بسلام على سفينة مُسَيرة في المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا.

ومن المقرر أن تصل ”بريشيت“ إلى الجانب القريب من القمر في منتصف أبريل/ نيسان، بعد رحلة تستغرق شهرين تقطع فيها 6.5 مليون كيلومتر في الفضاء.