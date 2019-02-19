البرلمان الأوروبي يحدد شروطه لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

المصدر: ا ف ب

حدد النواب الأوروبيون، الثلاثاء، شروطهم للتوصل إلى اتفاق تجاري حول السلع الصناعية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفي قرار اتخذته لجنة التجارة الدولية داخل البرلمان الأوروبي، رأى النواب أن ”الدخول في مفاوضات يصب في صالح المواطنين الأوروبيين، وشركات الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك سيتيح تهدئة التوتر الحالي في العلاقات التجارية“ مع واشنطن.

لكن النواب في الوقت نفسه وضعوا ”شروطهم للتوصل إلى اتفاق“، ابتداءً من ”تخلّي الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية“ عقابية على الألمنيوم والصلب، وهو ما تقوم به واشنطن على الصادرات الأوروبية من هاتين المادتين منذ حزيران/يونيو 2018.

كما طالبوا بتعليق المفاوضات ”في حال فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة“، مثلًا على السيارات الأوروبية مثلما يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أشهر.

والتكليف الذي سيعطيه النواب الأوروبيون إلى المفوضية الأوروبية التي ستقود المحادثات باسم الدول الأعضاء يجب أن يضم أيضًا قطاع السيارات، وهو مطلب قديم للأوروبيين على أن يتم استثناء الزراعة خلافًا لما يريده الأمريكيون.

وتم اتخاذ هذا القرار داخل لجنة التجارة الدولية بـ21 صوتًا مقابل 17 صوتوا ضد، مع امتناع شخص عن التصويت.

ومن المقرر أن يُعرض هذا القرار على البرلمان الأوروبي للتصويت عليه في آذار/مارس المقبل.

ولا يتمتع البرلمان الأوروبي سوى بدور استشاري بما يتعلق بتكليف المفوضية التفاوض، إلا أن الكلمة الأخيرة تبقى له للموافقة على الاتفاق المستقبلي قبل أن يدخل حيز التطبيق.

ويلتقي وزراء التجارة الأوروبيون، الجمعة، في بوخارست ليقرروا ما إذا كانوا سيمنحون بروكسل حق بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وكانت عُقدت هدنة في الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تموز/يوليو خلال قمة جمعت رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وتعهد الرجلان خلالها بالعمل للتوصل إلى اتفاق تبادل حر على السلع الصناعية فقط ما أبعد -ولو لأشهر عدة- شبح الحرب التجارية بين العملاقين.