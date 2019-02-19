الاتحاد الأوروبي يمنح العراق 46.4 مليون دولار

وقعت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية منحة بقيمة 41.5 مليون يورو( 46.4 مليون دولار) مع بعثة الاتحاد الأوروبي، لتوفير فرص العمل وتنفيذ مشاريع اقتصادية وخدمية في المدن العراقية.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، رامون بليكوا، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير التخطيط العراقي، نوري الدليمي، في بغداد: ”تم التوقيع مع وزارة التخطيط على اتفاقية بمبلغ 41.5 مليون يورو ( 46.4 مليون دولار)؛ من أجل تنشيط العمل وتنفيذ عدد من المشاريع في محافظة البصرة وبقية المدن العراقية الأخرى“.

وأضاف بليكوا أن ”الاتفاقية تأتي استكمالًا للاتفاقية التي وقعناها في ( كانون الأول/ديسمبر 2018) بالتزام الاتحاد الأوروبي تجاه العراق، من خلال توفير فرص العمل وتنفيذ مشاريع اقتصادية وخدمية“.

من جانبه، قال وزير التخطيط الدليمي: إن ”البصرة تعاني من تحديات كثيرة وتحتاج إلى مشاريع للنهوض بها“، مشيرًا إلى أن ”الوزارة ستقوم بدعم هذه المحافظة ونقف على احتياجاتها والذهاب إليها لإنجاز هذه المشاريع“.

وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبدالزهرة الهنداوي، أن ”المبلغ الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في الاتفاقية الموقعة اليوم عبارة عن منحة مالية وليس قرضًا“.

وأضاف الهنداوي أن ”الاتفاقية تدعم الجهود الإنسانية“، مشيرًا إلى أن ”أهداف الاتفاقية ستنفذها الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة العراقية“.

وفي نهاية 2017، قرر الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة مساعدات للعراق بقيمة 60.4 مليون يورو ( 68 مليون دولار)؛ لإقامة مشاريع في المناطق التي استعادتها الحكومة العراقية من سيطرة تنظيم داعش المتشدد.

وفي منتصف 2016، قدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية طارئة إلى العراق، بقيمة 104 ملايين يورو ( 117 مليون دولار) لـ ”إغاثة النازحين الذين يعيشون ظروفًا إنسانية قاسية“.