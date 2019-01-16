بعد يوم من إعلان زراعتها.. أول شتلة نباتات على سطح القمر تحتضر

قالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، اليوم الأربعاء، إنّ أول شتلة نباتات زُرعت على سطح القمر، على وشك الموت، وذلك بعد يوم من إعلان نجاح المهمة، عبر مركبة الهبوط تشانج 4 الصينية.

وأوضحت أنّ “النباتات المكونة من القطن، والبذور، والبطاطا، والتي زُرعت في بيئة حيوية صُممت خصيصًا لتوائم المادة البيولوجية لسطح القمر، ستتحلّل في النهاية داخل الصناديق التي زُرعت داخلها، حيث لن تشكل أي تهديد للبيئة القمرية”.

وبدأت بعثة تشانج 4، مهمتها في زراعة النباتات على سطح القمر، بعد وقت قصير من وصولها التاريخي إلى الجانب البعيد من القمر، مطلع شهر يناير الجاري.