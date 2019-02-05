“غوغل” تطلق خدمات جديدة لفاقدي السمع (فيديو)

أطلقت شركة غوغل خدمات جديدة على هواتف “أندرويد” مخصصة لضعاف وفاقدي السمع، بحيث يمكنهم الاستماع بوضوح لما يجري من حولهم ويتفاعلون مع العالم بشكل طبيعي.

ووفقًا لما نشره موقع “ذا فيرج” التقني، فإن الخدمات الجديدة تتمثل في تطبيق (Live Transcribe) وميزة (Sound Ampifier).

وتقدم الخدمات الجديدة ميزة فريدة لفاقدي السمع تتمثل في تطبيق يقوم بالتقاط الأصوات المحيطة بالهاتف عبر مكبر الصوت الخاص به، بحيث يتم تحويل الكلام المنطوق إلى مكتوب أمام عيني المستخدم على الشاشة في الوقت الفعلي، وبالتالي يمكنه الانتباه إلى ما يتم قوله وإدراكه بشكل كامل، كما يمكنه الرد عبر الكتابة على شاشة الهاتف داخل التطبيق، إضافة إلى أن التطبيق عندما يلتقط وجود حديث بجانب الهاتف يقوم بتنبيه المستخدم عبر إصدار إشعار بالاهتزاز، وبالتالي سينتبه المستخدم.

أما الميزة الثانية فهي تعتمد على استخدام “ميكروفون” الهاتف أو “الميكروفون” المتوفر في السماعات السلكية الخاصة بهاتفك، بحيث يمكنك عبر الإعدادات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة (Accessibility) أن تقوم بضبط بعض المتغيرات الخاصة بطبيعة وقوة وحدة الصوت الذي يلتقطه ميكروفون هاتفك، وبالتالي تتحكم في طبيعة الصوت الذي ستسمعه وتزيد من قوته كي تدركه أذناك بوضوح.

وقالت شركة غوغل إن تطبيق (Live Transcribe) سيكون متوفرًا بدءًا من يوم الثلاثاء على متجرها “غوغل بلاي” ولكنه لن يتوافق إلا للعمل مع هواتف (أندرويد باي 9.0)، أما ميزة (Sound Amplifier) فستكون بمثابة تحديث في إعدادات نظام التشغيل ستصل على متن (أندرويد باي 9.0) أيضًا.