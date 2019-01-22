“أندرويد Q” يتيح لشركات الاتصالات قفل هاتفك

غالبًا ما تكون جميع إصدارات الأندرويد مصدر تقدير وإعجاب، ولكن الإصدار الحديث “لأندرويد Q” قد يسبب بعض الضيق للكثير من الأشخاص إذا صدقت الأقاويل التي صدرت عنه مؤخرًا.

على الرغم من أن التسريبات الأخيرة تشير إلى أنّ “Android Q سيؤدي إلى حدوث تغييرات إيجابية للأندرويد للمضي قدمًا، لكن بعض التحديثات مثل وضع التشغيل المظلم والإعدادات الشخصية لن تكون سارة جدًا”.

التغييرات الجديدة في أنظمة الشبكات في “أندرويد Q” قد تسمح بإغلاق شبكات معينة على الهاتف بالنسبة لشرائح الاتصالات.

فبعض التحديثات قد تتيح لشبكات الاتصالات تحديد أي جهاز يعمل بأي شبكة وأيها لا يمكنه الولوج لها أو تعطيل شبكات أخرى عن العمل.

والأسوأ من ذلك أن هذه الشركات قد تتحكم في قائمة المواقع المسموحة بها أو المحجوبة بالنسبة للهاتف أو الجهاز المستخدم للشبكة وللأندرويد Q.

ومن النتائج المحتملة لهذا التحديث أن تتحكم شركات الاتصالات أكثر في شريحة الهاتف فتستطيع إقفال مدخل الشريحة الثانية في الهواتف ثنائية الشرائح، ولا يتطلب الأمر عبقريًا لإثبات أن هذا يمنح الشركات ميزة بسيطة لزيادة التحكم في الأجهزة.

لكن لا داعي للقلق فلم ينته العمل على أندرويد Q حتى الآن، فكل هذه التسريبات قد لا تنفذ كما هو متوقع، حتى لو كانت صحيحة، خاصة أن مستخدمي الأندرويد أصبحوا علي علم بهذا ولن يكونوا راضين عنها أبدًا.

لكن إذا كان التقيد بشبكة الاتصالات سيصبح جزءًا من التحديث حقًا، فمن المتوقع أن يلجأ المستخدمون إلي شراء هواتف غير مؤمنة وذلك لتجنب التقيد بشبكة محددة.