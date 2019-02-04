ترسل محتوى إباحيًا وتسرق الصور.. غوغل تحظر تطبيقات ضارة ‎

حظرت شركة “غوغل” نحو 29 تطبيقًا لتحميل الصور على متجرها “بلاي ستور” Play Store بعدما اكتُشف أن تلك التطبيقات كانت ترسل محتوى إباحيًا للمستخدمين، وتعيد توجيه المستخدمين إلى مواقع احتيالية وتقوم كذلك بسرقة صورهم الخاصة.

ووفقًا لتقرير شركة “تريند مايكرو” للحماية، فإن كثيرًا من المستخدمين خاصة في قارة آسيا والهند، حملوا تلك التطبيقات، حيث تظهر إعلانات لتلك التطبيقات بملء الشاشة عند فتح المستخدمين هواتفهم.

وتقول تريند مايكرو، إنه “خلال تحليلنا، وجدنا فيديو اباحيًا مدفوعًا عبر الإنترنت يتم تنزيله عند النقر على النافذة المنبثقة”.

ودعت شركة الحماية المستخدمين للتحقق من مراجعات التطبيقات قبل تحميلها، حيث سيلاحظ تقييم تلك التطبيقات لنجمة واحدة، خاصة من قبل المراجعين القانونيين، في حين أن المراجعين المزيفين سيتركون تقييمًا عاليًا من فئة 5 نجوم

يشار إلى أن التطبيقات تقوم بإخفاء أيقونتها من قائمة تطبيقات المتجر؛ ما يصعب على المستخدمين إزالتها من الهاتف، كما تستخدم التطبيقات أيضًا تكتيكات لضمان عدم إمكانية تحليلها.