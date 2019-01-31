على طريقة “فيسبوك”.. غوغل خالفت قواعد متجر “أبل” بهذا التطبيق

كشف تقرير نشره موقع “تيك كرانشي” التقني، عن استخدام شركة غوغل لتطبيق برمجي يحمل اسم Screenwise Meter منذ 2013، والذي سمح لها طوال سنوات طويلة بأن تقدم للمستخدمين بعض المكافآت في مقابل جمع معلومات من أجهزتهم المختلفة، ومن بينها هواتف آيفون، في مخالفة صريحة لقواعد “الآب ستور”.

وأوضح التقرير، أن التطبيق يعتمد على طريقة Enterprise Certificate والتي تسمح للشركة أن تقوم بتجربة تطبيقات مختلفة على مستوى مطوريها وموظفيها داخليًا.

ولكن غوغل استخدمتها في جمع معلومات عن أسلوب تعامل المستخدمين مع أجهزتهم المختلفة من هواتف وتلفزيون وكمبيوتر ولابتوب، بحيث يمكنها تطوير الخدمات من جانبها إليهم، إذ إنها تجمع معلومات بداية من المواقع التي يزورونها على الإنترنت وحتى التطبيقات التي يستخدمونها على أجهزتهم، وذلك في مقابل هدايا متنوعة، وذلك وفقًا لما نص عليه الشكل الجديد للتطبيق والذي يحمل اسم Google Opinion Awards.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من نشر نفس الموقع تقريرًا يكشف تحايل فيسبوك على أبل ومتجرها للتطبيقات بنفس الطريقة من خلال تطبيق Facebook Research، والذي حظرته أبل من متجرها ومن استخدام برنامجها Enterprise Certificate.

يذكر أن حرمان فيسبوك من استخدام تلك الميزة من “أبل”، سيحرم المطورين من تجربة تطبيقاتهم واختبارها داخليًا على مستوى الموظفين داخل الشركة، وذلك سيصعب عليهم تطوير وتجربة مزايا جديدة قبل طرحها لعموم المستخدمين.