“ناسا” تنشر صورًا مذهلة لنجم أكثر توهجًا من الشمس بـ15 ألف مرة

كشفت وكالة “ناسا” للأبحاث الأمريكية، عن نجم ضخم يدعى “RS Puppis” يأخذ شكل الأكاليل، يقدر بعده عن الأرض بنحو 6500 سنة ضوئية.

وقالت “ناسا“، إن هذا النجم أكبر بمقدار عشرة أضعاف من حجم الشمس، و200 مرة أعمق، و15 ألف مرة أكثر إشراقًا.

ونشرت وكالة الفضاء صورة، هذا الأسبوع، التقطها مقراب هابل الفضائي، حيث كشفت عن نجم يشبه “إكليل عطلة مصنوع من الأضواء البراقة”.

الدوامات المتوهجة الزاهية التي صورها هابل، هي نتيجة للغبار الذي يبثه نجم ضخم في المركز، يقدر بعده بنحو 6500 سنة ضوئية.

وتقول وكالة الفضاء، إن هذا النجم “أكبر بعشر مرات من الشمس و أعمق من الشمس 200 مرة”؛ ما أدى إلى ظهور حلقة واسعة من الغبار المضاء على جميع الجوانب، وحوالي 15000 مرة أكثر إشراقًا من الشمس.

وتشرح “ناسا” ذلك بقولها: “السديم يتوهج في سطوع، حيث تنتشر نبضات الضوء من الداخل إلى الخارج”.

والتقط هابل سلسلة من الصور لومضات الضوء التي تنتشر عبر السديم في ظاهرة تعرف باسم “صدى الضوء”.

وأضافت: “على الرغم من أن الضوء ينتقل عبر الفضاء بسرعة كافية لتغطية الفجوة بين الأرض والقمر في أكثر من ثانية، إلا أن السديم كبير للغاية، بحيث يمكن تصوير الضوء”.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت وكالة الفضاء أن هابل التقط صورة مذهلة للظلال الهائلة التي ألقاها قرص على شكل كوكب على بعد 1300 سنة ضوئية.