يبعد عن الأرض 21 سنة ضوئية.. اكتشاف كوكب مغطى بالأحجار الكريمة

ذكر موقع “Mysterious Universe” العلمي، اليوم السبت، أن الباحثين اكتشفوا كوكبًا لامعًا فريدًا من نوعه، ومغطى بالأحجار الكريمة.

وأوضح بيان لجامعة “زيورخ” السويسرية، التي أشرفت على الدراسة، أن الكوكب يُعرف رسميًا باسم HD219134 b، ويقع على بعد 21 سنة ضوئية عن الأرض في كوكبة “كاسيوبيا”.

وقالت كارولين دورن، عالمة الفيزياء الفلكية في معهد العلوم الحاسوبية في جامعة زيورخ “قد يكون الكوكب مثل الياقوت الأحمر والأزرق، لأن هذه الأحجار الكريمة هي أكاسيد ألمنيوم شائعة على كوكب خارج المجموعة الشمسية”.

ووفقًا لعلماء الفلك، على عكس الأرض، فإنه على الأرجح ليس لديه نواة ضخمة، ولكنه غني بالكالسيوم والألمنيوم، ما يشير إلى أن هذا الكوكب مغطى بالأحجار الكريمة.

وكتلة الكوكب، أكبر من كتلة الأرض بما يقرب 5 أضعاف، ويسمّى “سوبر أرض”.

وتأسست جامعة “زيورخ” السويسرية في 29 أبريل/ نيسان 1833، وكانت أول جامعة في أوروبا تُنشأ من قبل الدولة، وتضم 7 كليات، والعديد من التخصصات.