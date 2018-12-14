“ناسا” تلتقط أقرب صورة للشمس على الإطلاق (صور)

التقطت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا“، أقرب صورة على الإطلاق للشمس، في محاولة لفهم طريقة عمل نجمنا.

وكان المسبار الفضائي “باركر سولار بروب” على مقربة حوالي 16.9 مليون ميل (27.1 مليون كيلومتر) من سطح الشمس عندما تم التقاط الصور، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

يمكن رؤية دارة الإكليلي – مادة الطاقة الشمسية بالقرب من مناطق نشطة للغاية من الشمس – على أنها سلسلة متوهجة عبر الصورة.

ويأمل علماء الفلك أن تتمكن مهمة باركر من توفير بيانات قيمة للمساعدة في فهم العمليات الغامضة للشمس.

وقال تيري كوسيرا، عالم الفيزياء الشمسية في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لـ”ناسا”، إن المسبار “باركر سولار بروب” سيذهب إلى منطقة لم نزرها من قبل.

وتأمل ناسا أن يشرح باركر بروب، ثلاثة أسرار رئيسية لطالما أربكت العلماء، وهي تشمل: لماذا يتم تسخين الإكليل إلى درجات حرارة أعلى بنحو 300 مرة من السطح أدناه؟، وكيف تسارع الرياح الشمسية عند هذه السرعة الشاسعة؟ وكيف تخرج الشمس بعض الجسيمات بنصف سرعة الضوء؟.