ميزة جديدة من إنستغرام تعطي الأولوية للأصدقاء المقربين
توسع منصة إنستغرام ميزاتها للسماح للمراهقين بتقييد التفاعلات، وحصرها مع أشخاص تم وضع علامة عليهم كأصدقاء مقربين، في مسعى لتقديم طرق أكثر دقة لإدارة التفاعلات مع حسابات محددة من دون حظرها تمامًا.
وتسمح الميزات الجديدة التي قدمتها المنصة بتقييد حسابات معينة من دون حظرها، حتى لا يتمكن أصحابها من معرفة متى تكون متصلًا بالإنترنت أو عندما تقرأ رسائلهم، وستكون تعليقاتهم الجديدة على منشوراتك مرئية لك ولهم فقط.
أما عند محاولة الإشارة إليك، ستظهر لهم رسالة تفيد بأنك لا تسمح للجميع بفعل ذلك.
كما يمكنك إنشاء قائمة الأصدقاء المقربين على إنستغرام، لتسمح لهم فقط برؤية مشاركتك لمنشور أو ملاحظة، أو مقطع فيديو أو قصة.
تحديد التفاعلات مع المقربين
وفي خطوة لتعزيز تحكم المستخدم وجعل التفاعلات أكثر فائدة، تقدم منصة إنستغرام ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتحديد التفاعلات مع قائمة الأصدقاء المقربين فقط.
وبمجرد التنشيط، لن يتمكن سوى الأفراد المدرجين في قائمة الأصدقاء المقربين لديك من رؤية مشاركاتك والتعليق عليها، وإرسال رسائل لك، والرد على قصصك، والإشارة إليك في المشاركات والتعليقات.
وبينما لا يزال بإمكان المتابعين الآخرين التفاعل مع المحتوى الخاص بك، سيتم إخفاء تعليقاتهم ورسائلهم وعلاماتهم عنك.
ورغم أن هذه الميزة مصممة مع وضع المستخدمين الأصغر سنًا في الاعتبار، إلا أنها توفر أداة قيمة لأي شخص يسعى إلى تنظيم تجربته عبر الإنترنت، وتحديد أولويات التفاعلات مع الأشخاص الأقرب إليهم.
ميزات تحكم إضافية
تقدم إنستغرام أيضًا مجموعة من خيارات التحكم الدقيقة، بما في ذلك الحدود الزمنية للتفاعل التي تسمح للمستخدمين بتعيين إطار زمني محدد للحد من التفاعلات، وبعد ذلك يتم إيقاف تشغيل الميزة تلقائيًا؛ مما يدفعهم إما إلى تمديدها أو تعطيلها.
وهناك ميزة التحديد الانتقائي التي تمكن المستخدمين من اختيار تقييد تفاعلات المتابعين الجدد أو الحسابات التي لا يتابعونها؛ ما يوفر مرونة أكبر في إدارة الحدود عبر الإنترنت.
بالإضافة إلى ذلك، هناك ميزة الحسابات المقيدة التي تمنع الآخرين من رؤية اتصالك بالإنترنت، وتقوم بتصفية الرسائل والتعليقات الجديدة على منشوراتك لتكون مرئية فقط لك ولمن أرسلها.