ميزة جديدة من إنستغرام تعطي الأولوية للأصدقاء المقربين

توسع منصة إنستغرام ميزاتها للسماح للمراهقين بتقييد التفاعلات، وحصرها مع أشخاص تم وضع علامة عليهم كأصدقاء مقربين، في مسعى لتقديم طرق أكثر دقة لإدارة التفاعلات مع حسابات محددة من دون حظرها تمامًا.

وتسمح الميزات الجديدة التي قدمتها المنصة بتقييد حسابات معينة من دون حظرها، حتى لا يتمكن أصحابها من معرفة متى تكون متصلًا بالإنترنت أو عندما تقرأ رسائلهم، وستكون تعليقاتهم الجديدة على منشوراتك مرئية لك ولهم فقط.

أما عند محاولة الإشارة إليك، ستظهر لهم رسالة تفيد بأنك لا تسمح للجميع بفعل ذلك.

كما يمكنك إنشاء قائمة الأصدقاء المقربين على إنستغرام، لتسمح لهم فقط برؤية مشاركتك لمنشور أو ملاحظة، أو مقطع فيديو أو قصة.