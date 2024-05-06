"إنستغرام"
"إنستغرام"cnbc.com

"إنستغرام" تُقدم ملصقات جديدة لجعل القصص أكثر متعة

قدمت "إنستغرام" ملصقات "Stickers" جديدة من شأنها أن تجعل القصص أكثر إثارة؛ ما يوفر المزيد من الطرق للمستخدمين للإبداع في قصصهم.

وتسمح الملصقات للمستخدمين بإنشاء مقاطع موسيقية وملصقات مخصصة من الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وحتى نشر قصص سرية.

الملصقات الجديدة من "إنستغرام"
الملصقات الجديدة من "إنستغرام"about.fb.com

وتتضمن الملصقات الجديدة "Add Yours Music"، و"Frames"، و"Reveal"، و"Cutouts".

Add Yours Music

يتيح ملصق "Add Yours Music" للمستخدمين مشاركة أغانيهم المفضلة مع متابعيهم، ويمكن للأصدقاء أيضًا إضافة الموسيقى الخاصة بهم إلى القصة؛ مما يجعلها تجربة تعاونية.

Frames

وباستخدام ملصق "Frames" يمكن للمستخدمين تسليط الضوء على ذكريات أو لحظات خاصة في صورهم، ويتعين على المتابعين هز هواتفهم للكشف عن المحتوى المخفي داخل الإطار.

Reveal

عند تطبيق ملصق "Reveal" يعمل على تشويش محتويات منشور القصة، والطريقة الوحيدة التي يمكن للمشاهدين من خلالها رؤية المنشور هي إرسال رسالة مباشرة إلى الشخص الذي شاركها لعرض محتوى القصة.

Cutouts

وباستخدام ملصق "Cutouts" يمكن للمستخدمين تحويل أجزاء من الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى ملصقات مخصصة، يمكن حفظ هذه الملصقات وإعادة استخدامها في القصص أو الابتكارات المستقبلية.

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ويُعتبر إنشاء الملصقات الجديدة أمرًا سهلًا، حيثُ يمكن للمستخدمين تحديد الملصق المطلوب من الخيارات المتاحة في قائمة الملصقات.

وبالنسبة لملصق "Cutouts"، يمكن للمستخدمين اختيار صورة أو مقطع فيديو من معرض الصور الخاص بهم، وسيتم إنشاء الملصق تلقائيًا، ويمكن للمستخدمين أيضًا تحديد ما الذي يريدون تحويله إلى ملصق يدويًا.

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