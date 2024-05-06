"إنستغرام" تُقدم ملصقات جديدة لجعل القصص أكثر متعة

وتتضمن الملصقات الجديدة "Add Yours Music"، و"Frames"، و"Reveal"، و"Cutouts".

Add Yours Music

يتيح ملصق "Add Yours Music" للمستخدمين مشاركة أغانيهم المفضلة مع متابعيهم، ويمكن للأصدقاء أيضًا إضافة الموسيقى الخاصة بهم إلى القصة؛ مما يجعلها تجربة تعاونية.

Frames

وباستخدام ملصق "Frames" يمكن للمستخدمين تسليط الضوء على ذكريات أو لحظات خاصة في صورهم، ويتعين على المتابعين هز هواتفهم للكشف عن المحتوى المخفي داخل الإطار.

Reveal

عند تطبيق ملصق "Reveal" يعمل على تشويش محتويات منشور القصة، والطريقة الوحيدة التي يمكن للمشاهدين من خلالها رؤية المنشور هي إرسال رسالة مباشرة إلى الشخص الذي شاركها لعرض محتوى القصة.

Cutouts

وباستخدام ملصق "Cutouts" يمكن للمستخدمين تحويل أجزاء من الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى ملصقات مخصصة، يمكن حفظ هذه الملصقات وإعادة استخدامها في القصص أو الابتكارات المستقبلية.